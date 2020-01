Taalentfy alcanza los 100.000 usuarios y presenta su app móvil

La plataforma española alcanza sus objetivos de usuarios y empresas, prepara su expansión internacional y lo celebra ofreciendo a sus usuarios la primera app móvil para la identificación de talento y el empleo/COMUNICAE/

La plataforma española alcanza sus objetivos de usuarios y empresas, prepara su expansión internacional y lo celebra ofreciendo a sus usuarios la primera app móvil para la identificación de talento y el empleo

Taalentfy, la herramienta que está revolucionando el mercado de los recursos humanos y plataforma para la búsqueda de empleo basada en el talento, alcanza las mejores cifras desde su lanzamiento en marzo del año pasado.

El mercado laboral tiene una clara tendencia hacia la contratación de perfiles que tengan ciertas skills o habilidades, por encima de los estudios oficiales. Empresas norteamericanas como Google o Facebook han utilizado este método de contratación casi desde su creación, convirtiéndose en referentes a nivel mundial. No es de extrañar, por tanto, que los demás negocios quieran empezar a aplicar este tipo de prácticas, poniendo en valor aquello que realmente hará que sus negocios alcancen el éxito.

Se está, además, iniciando una conversación a nivel mundial centrada en una quinta revolución industrial, en la que la inteligencia artificial y el machine learning van a ser las tecnologías que van a apoderar del mercado laboral. No es de extrañar entonces que tras su primer año de vida en el mercado, con su lanzamiento el pasado marzo de 2018, Taalentfy se ha convertido en una de las startups mejor valoradas. El algoritmo que ha desarrollado in house desde hace 3 años ha conseguido digitalizar más de 30 años de estudios realizados en el ámbito de los recursos humanos, empleando precisamente tecnologías como las previamente mencionadas para proporcionarle al usuario y a la empresa una información de incalculable valor.

Dentro de este panorama, Taalentfy se anima a lanzar su primera aplicación móvil y facilitar el acceso a esta herramienta que tan de cerca puede analizar el talento que lo candidatos tienen y desarrollan a lo largo de toda su vida. “Se trata de proporcionarle al usuario una herramienta que realmente sirva para orientar y para encontrar empleo de calidad, que se ajuste a su perfil, evitando crearle la enorme frustración por la que se pasa en un proceso de selección tradicional. Queremos añadirle ese gran extra que nos hace a todos singulares: nuestro talento. Porque sí, todos somos muy buenos en algo y, quizás, aún ni lo sepamos” - dice Alejandro González, creador de la herramienta.

Más de 100.000 usuarios

Knowledgefy Technologies SL, la empresa creadora de Taalentfy, ha consolidando un equipo que ha pasado de 5 a 15 personas en menos de un año. Pero, el crecimiento de la empresa no solo se ha visto reflejado en la cantidad y calidad del talento que compone su equipo, sino que también ha conseguido los mejores números hasta la fecha, duplicando sus resultados de años anteriores, en relación con los candidatos que apuestan por esta herramienta para descubrir sus talentos, analizar sus soft skills, poniendo en valor y sacándoles el máximo partido a sus habilidades. El número de usuarios ha aumentado en un 60 %, consiguiendo la vertiginosa cifra de 100.000 candidatos a finales de 2019 y creciendo de forma exponencial.

Y no es de extrañar que taalentfy se haya convertido en un referente en cuanto a identificación y contratación de talento, pues sus herramientas psicológicas y tecnológicas muestran y confirman características de personalidad laboral y soft skills que no se pueden encontrar en ninguna otra plataforma. “Taalentfy no es solamente una app para descubrir talentos, es un movimiento que se está generando en el mejor panorama laboral que ha habido en las últimas décadas. La explosión tecnológica que está ocurriendo en este mismo instante nos ha permitido ver cómo se han creado empleos nuevos que ni siquiera tienen estudios directamente relacionados. Aquí los realmente buenos son los que tienen ciertas aptitudes, como lo es la comunicación o la gestión de redes sociales en el caso de un Community Manager. Por cierto, empleo que hace cuestión de 10 años nadie se había siquiera planteado que se convertiría en una profesión.”

Expansión nacional e internacional

Dentro de su consolidación, Taalentfy ha conseguido que entidades como la Universidad de Málaga o el Colegio de Ingenieros de Madrid confíen en su sistema de detección de talento y ya hayan implementado la metodología creada por Knowledgefy Technologies SL para ofrecerles a sus miembros una mejor manera de redescubrirse y entender su verdadero valor a nivel laboral. “Taalentfy for Universities ofrece una Plataforma fácil de utilizar y eficaz, que permite ahorrar tiempo y esfuerzo, ofreciendo un servicio innovador a alumnos y egresados para mejorar su empleabilidad y darles acceso a las mejores oportunidades de empleo, poniendo en valor su talento de cara a las empresas, recomendándoles los mejores perfiles profesionales.”

Su éxito también se ha visto reflejado a nivel internacional, entrando en la nominación de los premios Santander X Global Awards, compitiendo con miles de proyectos a nivel internacional. La startup ha conseguido hacerse un hueco como una de las top 100 reconocidas a nivel global.

Además, ya ha puesto su primer pie de expansión en Europa, consiguiendo que Francia se una al reto de la contratación gracias al talento, viendo más allá del CV técnico. Todo esto gracias a los más de 1M de euros captados hasta la fecha, cerrando su segunda ronda de inversión y donde se incorporan inversores referentes en el ecosistema emprendedor a nivel internacional.

Fuente Comunicae