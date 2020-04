TaxDown cierra 700.000€ en una ronda seed, alcanzando el millón de euros de inversión en su primer año

TaxDown, la primera startup española que ha creado una solución inteligente que permite al contribuyente hacer, de forma sencilla y rigurosa, el tramite de la renta, ha obtenido un total de 700.000€ en su ronda seed de financiación liderada por business angels internacionales de la talla de Vladimir Ristanovic o James Argalas, consejero de Axos Financial, Inc. y Axos Bank o Baldomero Falcones, exchairman de MasterCard, expresidente y exconsejero delegado de FCC y ex COO de Banco Santander/COMUNICAE/

TaxDown, la primera startup española que ha creado una solución inteligente que permite al contribuyente hacer, de forma sencilla y rigurosa, el tramite de la renta, ha obtenido un total de 700.000€ en su ronda seed de financiación liderada por business angels internacionales de la talla de Vladimir Ristanovic o James Argalas, consejero de Axos Financial, Inc. y Axos Bank o Baldomero Falcones, exchairman de MasterCard, expresidente y exconsejero delegado de FCC y ex COO de Banco Santander

TaxDown, la primera startup española que ha creado una solución inteligente que permite al contribuyente hacer, de forma sencilla y rigurosa, el trámite de la declaración de la renta, ha obtenido un total de 700.000€ en su ronda seed de financiación liderada por business angels internacionales de la talla de Vladimir Ristanovic o James Argalas, consejero de Axos Financial, Inc. y Axos Bank, y Baldomero Falcones, exchairman de MasterCard, expresidente y exconsejero delegado de FCC y ex COO de Banco Santander.

Entre los inversores de la compañía, también se encuentra el Fondo de Capital Riesgo Abac Nest, además de Juan Urdiales y Felipe Navío, fundadores de Jobandtalent.

Con una previsión de 50 MM€ de recaudación bruta gestionada, TaxDown tiene el propósito de consolidarse en España como la alternativa digital a la Renta Web que ofrece la AEAT, garantizando a los contribuyentes asegurarse de que se aplican en su declaración todas las deducciones fiscales que les corresponden, de una manera cómoda y sencilla. En este sentido, TaxDown ha dado un paso más en su escalada empresarial en plena campaña de la Renta 2019, en la que prevé ahorrar 12 MM€ a sus usuarios.

Uno de los principales atractivos para los inversores ha sido la ventaja competitiva de producto. "TaxDown parte con la ventaja competitiva de haber sido la primera startup en España en conseguir la digitalización integral de todo el proceso de asesoría fiscal sobre la renta, de forma automatizada y personalizada, garantizando el máximo ahorro" señala Vladimir Ristanovic.

“Había una necesidad real de ofrecer un servicio que ayudara a los españoles a realizar con garantías sus trámites fiscales. Con TaxDown ese proceso de asesoría se convierte en un trámite sencillo, cómodo y con garantías. Su carácter digital y escalable es sin duda una apuesta de futuro en un mercado tecnológico y global” añade James Argalas, consejero de Axos Financial entre otras.

TaxDown triplica el ahorro en los primeros 15 días de campaña de la Renta 2019

Esta ronda de financiación se da a conocer en un contexto en el que TaxDown ha conseguido, en tan solo 15 días de campaña, ahorrar más de 300.000€ a los contribuyentes españoles. Una cifra que triplica el ahorro conseguido en la campaña de la Renta 2018.

TaxDown, se presentó en el mercado en 2019, con la propuesta de ahorrar a los contribuyentes de Andalucía, Cataluña y Madrid, en la Renta 2018. Así, en su campaña de lanzamiento, el pasado ejercicio TaxDown consiguió un ahorro medio para sus usuarios del 483€, lo que supuso una mejora para algunas rentas de hasta el 500%. Este año, TaxDown ha ampliado su radio de acción a todo el panorama nacional (a excepción de Navarra y P. Vasco).

“Nuestro objetivo es ayudar a los españoles en un trámite tan engorroso como la renta y ofrecerles una asesoría fiscal de calidad que garantiza el mayor ahorro. Por eso, hemos desarrollado esta plataforma inteligente que consigue detectar y estudiar la situación fiscal de cada contribuyente y aplicarle todas las deducciones que le corresponden y que no están contempladas, por defecto, en el borrador de Hacienda. En tan sólo 15 minutos tienen la declaración hecha, desde casa, con la garantía de expertos fiscales y sólo pagan 35€ si conseguimos ahorrar más de esa cantidad.”, explica Enrique García Moreno, co-fundador de TaxDown.

Siguiente parada, Europa y Latinoamérica

Para el lanzamiento de TaxDown, Enrique García Moreno, Álvaro Falcones y Joaquín Fernández, los socios fundadores, realizaron una inversión inicial de 60.000€, los cuales destinaron a la contratación de equipo y desarrollo del producto. Más adelante, consiguieron levantar una ronda de inversión Family&Friends de 200.000€, para incrementar la inversión en marketing y captación.

Con el fin de seguir con la escalabilidad del producto, la empresa ha encontrado su consolidación como player de referencia en la planificación fiscal de los contribuyentes españoles, en una ronda de financiación que le ha llevado a alcanzar el millón de euros y a partir de la cuál explorará su expansión internacional con especial foco en Europa y Latinoamérica.

Sobre TaxDown

TaxDown es la compañía española que ha revolucionado la asesoría fiscal, asegurándose de que todos los ciudadanos recuperen el dinero que les corresponde. TaxDown se ha convertido en la plataforma digital de referencia para la gestión de impuestos, facilitando el entendimiento de los derechos y obligaciones fiscales. Con un algoritmo inteligente propio, realiza un análisis profesional de la situación tributaria del contribuyente.

TaxDown es Colaborador Social de la AEAT (Agencia Española de Administración Tributaria) y actualmente está disponible para usuarios que tributen en España, a excepción del País Vasco y Navarra.

Fuente Comunicae