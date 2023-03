Teamfight Tactic, el juego de Riot Games, lanza su última actualización

La actualización Fallo en la matrix de Teamfight Tactics: ¡El ataque de los monstruos! pasará a estar disponible en la beta el 8 de marzo, y en los servidores normales el 22 de marzo/COMUNICAE/

Teamfight Tactic, el título de Riot Games, lanza su nueva actualización 'Fallo en la matrix' que estará disponible en la beta desde el próximo 8 de marzo.

Teamfight Tactics: ¡El ataque de los monstruos! obligaba a los jugadores a luchar por una buena causa, mientras el planeta sufría ataques de gigantescos invasores. Los jugadores han podido acceder a nuevos aumentos heroicos y reclutar a poderosos campeones para crear novedosas estrategias con las que salvar el planeta. Parece ser que, a pesar de haberse esforzado al máximo, no ha bastado. La siguiente oleada de conflictos llega a Teamfight Tactics: ¡El ataque de los monstruos! en forma de la actualización llamada Fallo en la matrix, y no habrá mejor momento para ceder a los impulsos más malévolos.



Bigotitos máxima amenaza reconoce a la primera una buena oportunidad. Espatulópolis no tiene salvación, así que... la diversión será la alternativa. A este villano felino se le ha subido el poder a la cabeza: se dedica a desgarrar el espacio-tiempo para corromper a los habitantes de la ciudad y, básicamente, ha convertido Espatulópolis en una enorme caja de arena.



Las rivalidades han alcanzado nuevas cotas y a los campeones restantes les vale cualquier excusa para ponerse a ajustar cuentas o buscar problemas con los demás. La actualización Fallo en la matrix de Teamfight Tactics: ¡El ataque de los monstruos! trae consigo un nuevo concepto: dos versiones de un mismo campeón. Ezreal y una futura versión de sí mismo, Ezreal definitivo, podrán unir fuerzas para convertirse en una pareja imparable... o acabar enfrentados. Además, los cambiantes carruseles llenos de errores darán un toque sorpresa a la experiencia básica del juego.



Fallo en la matrix también viene acompañada de montones de elementos cosméticos inspirados en villanos, pensados para quienes quieran quedarse a vivir en el lado oscuro.



La actualización Fallo en la matrix de Teamfight Tactics: ¡El ataque de los monstruos! pasará a estar disponible en la beta el 8 de marzo, y en los servidores normales el 22 de marzo. Como de costumbre, Teamfight Tactics y sus actualizaciones son completamente gratuitas para PC y dispositivos móviles. Además, el emparejamiento es multiplataforma.

