Las técnicas de Byoode, Ambari y Aromatherapy Associates revelan cuáles son los principios activos con los que mezclar la vitamina C para potenciar los efectos

¿Valen todas las mezclas en el mundo de la cosmética? Lo cierto es que no y hay ciertas combinaciones que mejor evitar, la verdad sea dicha. Sin embargo, de igual manera que existen mix peligrosos, hay otros que son magistrales, y es que determinados productos pueden llegar a ser un booster maravilloso para otros de los cosméticos que utilizas a diario. En esta ocasión, el centro es la vitamina C, uno de los principios de los que todo el mundo habla y uno de los must-have más habituales en cualquier tocador medio que se precie. Ya por si sola, la vitamina C es maravillosa: "ayuda a reducir y prevenir los signos de la edad tales como la pérdida de la firmeza o las arrugas y finas líneas. También es un aliado antimanchas por su capacidad para para regenerar la piel e inhibir la producción de melanina. Por último, es uno de los activos más efectivos a la hora de incrementar la luminosidad de la piel", comenta la cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, Raquel González. El hecho es que, si sola ya es la bomba, acompañada de determinados ingredientes ya se convierte en una fórmula magistral. ¿Cuáles son los ingredientes que mejor le vienen en una misma rutina facial?

CCC + Ferulic Brightening Complex 20% de Perricone MD. Se trata de un sérum que no trabaja con una ni con dos, sino con tres formas diferentes de vitamina C, asegurando que se optimiza y dirige la acción de cada una de ellas. Además, se completa con ácido ferúlico y vitamina E, que reactivan la acción antioxidante de la vitamina C cuando esta se oxida en su acción protectora de la piel. 171€ en Perriconemd.es

Brightening Sprouts Ecstasy, de Byoode, está formulado con tres tipos de vitamina C al 10%: Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside que generan síntesis de colágeno y elastina. Este suero es ideal para todo tipo de pieles, pero especialmente para las más propensas al acné o grasas, ya que suelen alterarse con otras formas de vitamina C. 55 € en Byoode.com

Retinol + Vitamina C, bingo

Se habrán visto mil vídeos en redes como TikTok o Instagram aludiendo a que esta mezcla no es posible, pero parece que las expertas no están de acuerdo. "Cuando se recomienda no combinar retinol con vitamina C es solo si se habla de fórmulas muy inestables y casi arcaicas de ambos activos. Los derivados estables de vitamina C o los retinoides actuales, con sistemas de liberación para evitar irritaciones en la piel, permiten dicho combo", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8. A ello, Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza, añade que "no solo se pueden combinar, sino que juntos son dos aliados buenísimos para proteger la piel por su acción antioxidante. También son ideales como regeneradores de colágeno y elastina y restauradores de la firmeza de la piel. Unidos son unos ganadores indiscutibles en una batalla antiedad, antimanchas…". Sobre cómo combinarlos, Nieto explica que "podemos usar la vitamina C por la mañana y el retinol por la noche o, mejor aún, la vitamina C por la mañana y ambos juntos por la noche".

Intelligent Retinol 10TR de Medik8 es un suero de noche formulado con vitamina A para mejorar la textura y el tono de la piel al tiempo que disminuye visiblemente líneas finas y arrugas mientras duermes. Contiene además escualano que ayuda a restaurar la barrera de defensa natural de la piel y vitamina E, un antioxidante liposoluble que trabaja contra los radicales libres. Va encapsulado y potenciado con climbazol, de manera que se optimizan los efectos del suero y se evitan irritaciones al inicio de su uso. 69 € en Medik8.es

Midnight Renewal, de Omorovicza es un suero formulado con retinaldehído encapsulado, que es seborregulador y antibacteriano, y contiene un complejo termal patentado. 170€ en Purenichelab.com

Exfoliantes y vitamina C, oda a la luminosidad

Lo mismo que ocurre con el retinol: se suele decir que no se deben combinar los hidroxiácidos como el glicólico con una vitamina C porque ambos tienen acción exfoliante. "La vitamina C es solo exfoliante si trabaja a niveles de pH muy bajos y con versiones muy puras e inestables, poco presentes en cosmética precisamente por las contraindicaciones que presentan", determina Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. "Una rutina rica en hidroxiácidos y vitamina C es ideal para tratar aspectos como las manchas o la falta de luminosidad. Ambos trabajarán en regenerar la piel y acabar con cualquier falta de uniformidad en el tono", añade Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. ¿Cómo unirlos en la rutina? "Si se habla de polihidroxiácidos, no pasa nada en utilizarlos mañana y noche con la vitamina C, siempre y cuando por el día usemos SPF. Si se habla de fórmulas más potentes, a partir de un ácido glicólico o láctico, por ejemplo, también se podrían unir, pero en una rutina de noche, preferiblemente. De hecho, existen muchas fórmulas exfoliantes en el mercado que ya combinan vitamina C e hidroxiácidos", apostilla la cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, Raquel González.

AM Ambari Active10 Essence es una esencia que se usa de dos a tres veces por semana y exfolia la piel con un 10% de alfahidroxiácidos. 105€ en Purenichelab.com

Adzuki & Ragi Fantasy de Byoode realiza una doble exfoliación: física, con polvo de arroz, y con ácidos suaves, como la gluconolactona y el ácido fítico, ideal para pieles sensibles. 34€ en Byoode.com

Niacinamida y vitamina C: equilibrio perfecto

La niacinamida es calmante y, por ello, igual que el ácido hialurónico, se convierte en el comodín perfecto que pega con cualquier otro principio activo, siempre. Pero es que además de tener efecto antiinflamatorio, "la niacinamida es un poderoso antioxidante que ayuda a mejorar la luminosidad de la piel. Por su acción calmante, reduce la actividad de la tirosinasa, culpable de que generemos más o menos melanina. Al realizarlo, trabaja en sinergia con la vitamina C a la perfección, apoyando su capacidad de reducir las manchas, unificar el tono y aportar luz a la tez", sostiene Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. "Ambas trabajan muy bien juntas tanto por la mañana como por la noche", concluye Marta Agustí, experta en cosmética y asesora en Pure Niche Lab.

Snow Lotus Lifting Cream de Boutijour se convierte en una valiosa aliada para proporcionar una intensa hidratación y firmeza cutánea. Esta crema hidratante incorpora extractos botánicos y manteca de karité, que aseguran una hidratación profunda y completa. Además, su fórmula incluye péptidos de soja, los cuales estimulan la síntesis de colágeno y elastina, resultando en una piel más firme y elástica. Puede adquirirse por 64€ en Purenichelab.com

Hyaluronic Intensive Hydrating Serum de Perricone MD. Suero de ácido hialurónico con cuatro pesos moleculares, algo poco habitual aún en el mercado, DMAE reafirmante y niacinamida. 95€ en Perriconemd.es

