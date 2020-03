Tecnología para seguir con la formación tras el cierre del sistema educativo en Madrid, según The Valley

La tecnología provee alternativas y soluciones para que las personas saquen el máximo partido de su tiempo en casa y para garantizar el desarrollo normal de los programas de formación. En el ámbito educativo, las ventajas de la digitalización son numerosas al poder los alumnos asistir a clase vía online. The Valley ha implementado un sistema presencial no-físico, garantizando que sus alumnos puedan seguir el ritmo normal de los programas/COMUNICAE/

Cada día se alerta de nuevos casos de infectados y, con ellos, graves circunstancias como los cierres de escuelas, la abstención laboral e incluso el aislamiento voluntario. La propagación del coronavirus en Madrid ha aumentado a niveles exponenciales durante los últimos días, hasta tal nivel que el lunes, 9 de marzo, la Comunidad de Madrid anunció el cierre de todos los centros educativos por un plazo de 15 días. Ante esto, son miles los estudiantes que verán afectado el ritmo normal de los programas de formación, entre otras consecuencias.

Conscientes de este panorama, los expertos de The Valley recomiendan aprovechar los beneficios y ventajas que ofrece la tecnología para reducir la gravedad de las consecuencias sociales y económicas que está generando esta crisis. El poder de la tecnología llega a tal punto de convertirse en un aliado imprescindible para combatir las limitaciones que causa el COVID-19 en el día a día de las personas y la actividad de las empresas. Las tecnologías, desde las rutinarias de uso diario hasta las más disruptivas, están jugando un papel fundamental permitiendo el desarrollo normal de las actividades -dentro de lo posible- en todos los ámbitos.

En el mundo profesional, por ejemplo, gracias a la digitalización, los profesionales pueden cumplir sus objetivos profesionales casi sin obstáculos, a través del uso de herramientas de teletrabajo, formatos para realizar reuniones online, el trabajo con servicios de cloud, herramientas de trabajo colaborativo, servicios de mensajería instantánea profesionales, y demás herramientas que permiten realizar las actividades diarias de manera normal.

En el ámbito educativo, existe una alternativa a las clases presenciales gracias a la tecnología que algunos centros educativos están ya implementando. Se trata de la posibilidad de asistir a clases de forma presencial pero no-física, permitiendo a los alumnos seguir las sesiones de forma interactiva y en tiempo real junto con el resto de los compañeros y el profesor, pero desde sus propias casas. La escuela de negocios digitales The Valley Digital Business School ha implementado ya este sistema en su escuela bajo el nombre The Valley Live, con el objetivo de garantizar el desarrollo normal de los programas de formación y ofrecer a los alumnos una experiencia idéntica a la educación presencial, en la que pueden participar activamente en clases, pero de forma virtual. Esto es posible gracias a mezcla perfecta entre la agilidad, experiencia y tecnología que sucede en The Valley, siendo una alternativa que, por el momento, no está generalizada en España.

