La tecnológica VONZU capta 1,5 millones de euros del fondo Conexo Ventures

Camino a cerrar su tercer ejercicio con una facturación de un millón de euros, la empresa invertirá el capital en ampliar, escalar la oferta de servicios del software y continuar impulsando el crecimiento de su cartera de clientes. La log tech prevé consolidar su posición en el mercado español, seguir penetrando en Portugal, donde ya cuenta con una filial, y abrirse a nuevos países el próximo año

VONZU, el software para logística y reparto, ha cerrado una inyección de 1,5 millones de euros de Conexo Ventures, el brazo inversor de GED Capital. Con esta inversión, la empresa planea continuar impulsando su crecimiento operativo y desarrollar nuevas funcionalidades y mejoras en sus servicios.

La log tech, con sede en Barcelona, destinará parte de los nuevos recursos a afianzarse en el mercado español, así como a continuar extendiendo su operativa en Portugal, donde ya está presente con un equipo local. El objetivo de VONZU pasa también por seguir abriéndose a nuevos mercados en los próximos meses y desarrollar su negocio en Centroamérica.

VONZU ha experimentado un crecimiento exponencial en el último año y medio, en parte derivado del auge de la demanda online a raíz de la pandemia del Covid-19. Por ello, la empresa va camino de cerrar el ejercicio 2021 con una cifra de negocio de alrededor de un millón de euros, cuatro veces más que el ejercicio anterior. En el primer semestre de este año, la compañía, con una plantilla de más de veinte trabajadores, había superado ya la barrera de los 500.000 euros de facturación.

“Esta inversión nos ayudará a seguir mejorando nuestro producto, seguir haciendo crecer el ecosistema y seguir consiguiendo nuestros objetivos. La entrada de Conexo avala nuestra misión: que VONZU se convierta en un estándar tecnológico para la gestión logística”, apunta Mario Martínez-Jurado, cofundador y consejero delegado de la compañía.

Más de dos millones de entregas y recogidas

La creciente demanda de una entrega de mercancías más rápida y eficiente por parte del cliente final ha puesto en jaque la capacidad de respuesta de muchas empresas, que deben explorar nuevas opciones para adaptarse al mercado. Por ello, VONZU ha desarrollado una plataforma SaaS (software as a service) en la nube para logística y reparto que integra a retailers y operadores de transporte en un mismo ecosistema digital.

La oferta de la start up barcelonesa permite a las marcas optimizar los gastos de envío, ahorrando hasta el 15% de los mismos; mejorar la visibilidad y gestión sobre las empresas de transporte y repartidores con los que trabajan. El cliente final, por su parte, también obtiene un servicio más personalizado y eficiente, mejorando así su experiencia de compra.

A los operadores logísticos, VONZU les ayuda a mejorar su margen bruto, ya que permite automatizar sus reglas de negocio y optimizar sus operaciones dentro y fuera del almacén. Todo esto se traduce en un aumento de la productividad, con una mejora de la ratio de entregas por hora de reparto y una reducción de las entregas fallidas.

Hasta julio de 2021, VONZU había impulsado ya más de dos millones de operaciones, entre entregas y recogidas en las principales ciudades de España, Portugal y en otras capitales como Bruselas y México DF. Cada día, con alrededor de 750 repartidores utilizando su tecnología, la start up orquesta cerca de 10.000 envíos, lo que supone unas 800 operaciones cada hora. Gracias a este ritmo operativo, la compañía consigue obtener datos importantes para entender el futuro de la distribución urbana de mercancías, adaptarse a las nuevas demandas del mercado y a las exigencias de los consumidores.

Tercera ampliación de capital

Con esta, ya son tres las ampliaciones de capital que ha llevado a cabo VONZU desde su fundación, situando así la inversión total recibida cercana a los dos millones de euros. A lo largo de 2020, la empresa recibió 192.000 euros en una ronda liderada por el fondo suizo Pinto Ventures AG y el European Institute of Innovation and Technology (EIT), junto a otros business angels de la industria logística. Un año antes, la start up apoyó la primera aportación de sus socios con un préstamo ENISA, alcanzando así una inversión inicial de 101.000 euros.

La cartera de clientes de la log tech está formada por grandes nombres de la industria del retail, como Leroy Merlin, así como importantes operadores logísticos en auge como Method Advanced Logistics o Geever. Asimismo, VONZU también colabora con players de otros sectores, como el de la movilidad urbana: desde 2020, la empresa trabaja con Acciona Mobility, el mayor operador de motosharing del mundo, a quien ofrece una optimización dinámica de rutas para la sustitución de baterías eléctricas de las motos que se encuentran en las ciudades.

Más acerca de VONZU

VONZU Tech fue fundada en 2018 por Mario Martínez-Jurado y otros tres ex compañeros de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. La empresa está actualmente liderada por Martínez-Jurado y Nacho de Grau, consejero delegado y director de producto, respectivamente. La start up ofrece una plataforma SaaS (software as a service) para automatizar y mejorar la gestión logística entre retailers y operadores de transporte, con la misión de crear una distribución de mercancías más integrada, eficiente y rentable.

