Tekniker y Dibal colaboran en un sistema de medición de peso y equilibrio de aeronaves tipo "tiltrotor"

El centro tecnológico Tekniker comienza con el desarrollo de su proyecto WEIBAL, un sistema de medición de peso y equilibrio de las aeronaves de tipo "tiltrotor" – aeronaves que funcionan por propulsión a través de rotores motorizados enconfiguraciones de helicóptero y de avión convencional-. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Dibal (expertos en soluciones de pesaje y etiquetado en el sector retail e industrial)

Ambas empresas, buscan desarrollar de forma conjunta una evaluación más precisa del peso y del equilibrado de las aeronaves con el objetivo de estimar la posición del centro de Gravedad (GoG) en el espacio tridimensional. El proyecto, a su vez, contribuirá a la reducción de la fuerza de arrastre, del consumo de combustible y de la emisión atmosférica de CO2, entre otras ventajas gracias la utilización de la información obtenida para establecer las estrategias de vuelo y el modo óptimo de uso de los motores, principalmente en el modo helicóptero que es más sensible a las posibles desviaciones.

Tanto la implicación y mejora tecnológica constante como el compromiso por su inversión en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), han hecho que Dibal sea en la actualidad la marca líder en España en el marcado de las balanzas retail. Junto a Tekniker desarrollará procesos de fabricación como el mecanizado ecológico, líneas de reproducción flexibles y automatización robótica e industrial con el objetivo de remar hacia una industria aeronáutica más sostenible.

Sostenibilidad y mejora de la movilidad

Entre los objetivos principales de WEIBAL se encuentra la reducción de contaminación acústica gracias a su mejora de movilidad y agilidad en el vuelo. Este factor permitirá un ahorro de energía y un bajo consumo de combustible y emisión de gases y CO2, entre numerosas mejoras que ayudarán a la seguridad, preservación y cuidado del medio ambiente.

Por otro lado, el proyecto propiciará grandes beneficios en la movilidad de la nave como la capacidad de aterrizaje en superficies irregulares no preparadas o que incluso, dispongan de obstáculos cercanos. Todo ello facilitará las labores de rescate en la carga y descarga de las víctimas en vuelo; especialmente en trayectos de corto alcance.

El empleo de un alto nivel tecnológico mediante tecnologías de Industria 4.0 para conseguir un diseño eficiente, desarrollo de nuevos materiales, equipos personalizados y un sector aeronáutico sostenible futuro son los factores principales que definen la importancia del proyecto. Con ello, se espera obtener una mejora de productividad de maniobra, el desarrollo de un diseño integrado y preciso a través de sistemas de fabricación inteligentes.

Entre fronteras europeas

Respecto a su presencia e implicación europea, cabe destacar su contribución en el desarrollo de una aeronave de tipo “tiltrotor” comercial europeo en el menor tiempo posible. Con ello, se espera ayudar al posicionamiento de liderazgo de la Unión Europea. Resulta que, a pesar de sus numerosas ventajas, en la actualidad este tipo de aeronaves no están certificados para su uso en el sector civil. De hecho, en el sector militar solamente se encuentra un modelo disponible; razón por las que proyectos como WEIBAL son tan necesarios para contribuir a generar un conocimiento técnico avanzado para la obtención de un diseño optimizado de las aeronaves y desarrollo de sistemas de equilibrio y de peso.

WEIBAL es un proyecto que cuenta con la colaboración de Clean Sky 2 – mayor programa de investigación europeo financiado por el proyecto Horizonte 2020 de la Unión Europea-. El desarrollo del proyecto ocupará hasta marzo del 2023 y posee una financiación de 799.714,29 de euros.

"This project has received funding from the Clean Sky 2 Joint Undertaking, within the framework of the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 886754".