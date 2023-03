Telco Accessories bv confía su estrategia de comunicación a Josep Salvat PR

El equipo de Josep Salvat PR ha sido escogido para gestionar la comunicación del Telco Accessories bv (TAG) que desarrolla productos para maximizar la experiencia móvil. TAG es propietaria de cinco marcas todas ellas relacionadas con accesorios para todo tipo de dispositivos móviles y portátiles que mejoran la conectividad/COMUNICAE/

El equipo de Josep Salvat PR ha sido elegido para gestionar la comunicación de la multinacional Telco Accessories bv (TAG), líder en el sector de la experiencia móvil. "Con Josep Salvat PR, en Telco hemos encontrado el partner perfecto para dar visibilidad a nuestros productos por su experiencia en el sector de la electrónica de consumo", afirma Luis Miguel Manjón, Key Account Manager Iberia de la compañía.

Telco desarrolla desde hace 12 años todo tipo de accesorios móviles sostenibles para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar. En los últimos años Telco Accessories se ha convertido en Telco Accessories Group (TAG) y complementan la marca enseñas como Just in Case, Xtorm, Gecko Covers, LINQ by Elements y Njord by Elements que aportan al grupo innovación, tecnología y diseño.

Josep Salvat PR será la encargada de planificar y ejecutar todas las acciones de comunicación de la multinacional que tiene sede central en Países Bajos. La agencia posee experiencia dilatada en electrónica de consumo y la incorporación de Telco a su cartera de clientes supone un salto cualitativo. Josep Salvat PR también cuenta con clientes del sector cosmético, de la construcción y alimentación entre otros.

"Que una empresa como Telco confíe en nosotros supone un gran reto para nuestro equipo ya que nos ayuda a tener cada vez más expertise y seguir creciendo", asegura Josep Salvat, fundador de la agencia. Esta colaboración manifiesta el interés de la empresa por la comunicación corporativa y el acercamiento a la tecnología de última generación a los usuarios.

Acerca de Telco

"Desde 2008 diseñamos, desarrollamos y distribuimos accesorios móviles de alta calidad en los segmentos de mercado premium y especializado, centrándonos en: Carga, Protección y Conectividad. 5 marcas con contenido premium y soporte de marketing y fuerza de ventas orientada al canal con envío directo desde nuestros almacenes en Países Bajos, presentes en más de 60 países y que ya alcanza una facturación de +30M€".

Telco está fuertemente comprometida con la sostenibilidad y desarrolla productos de larga duración combatiendo así la reposición y evitando contaminación innecesaria. Fabrican con materiales cada vez más sostenibles como los plásticos GRS de calidad, aluminio 100% reciclado y apuntan a reducir la cobertura de tinta en los embalajes, así como la reducción del uso de plásticos en un 50% con cada lote de nuevos productos.

Acerca de Josep Salvat PR

"Equipo de consultores de comunicación corporativa y digital de productos y servicios apasionados por el trabajo. Bajo el eslogan 'hacerlo bien y hacerlo saber' damos servicio a una variada cartera de clientes entre las que se encuentran empresas tecnológicas, del sector cosmético y de la alimentación entre otros".

Josep Salvat, socio-fundador, es Licenciado en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra y Diplomado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona. Profesor Asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias de la Comunicación, y en la Universidad de Girona, Facultad de Turismo. También ha sido Press & PR Manager en Panasonic y Samsung en España.

