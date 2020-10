Teldat aparece en el Gartner Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure 2020 por tercer año consecutivo

Por tercer año consecutivo, Gartner, Inc. ha incluido a la empresa española Teldat, proveedor líder de soluciones para redes WAN Edge Infrastructure, en su Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure/COMUNICAE/

Por tercer año consecutivo, Gartner, Inc. ha incluido a la empresa española Teldat, proveedor líder de soluciones para redes WAN Edge Infrastructure, en su Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure

En palabras del Consejero Delegado de Teldat, Ignacio Villaseca: "Ver a Teldat en el Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure por tercer año consecutivo demuestra que los mercados valoran nuestras soluciones SD-WAN para empresas de todos los tamaños (desde grandes multinacionales a PYMEs). Reconocimientos como este resultan especialmente importantes en un entorno SD-WAN cada vez más competitivo y haciendo frente a los retos que la pandemia del Covid-19 ha impuesto a las empresas, particularmente a la hora de facilitar el teletrabajo y garantizar que nuestros clientes pueden seguir operando".

Gartner prevé que "para el 2023, a la hora de ofrecer soluciones económicas de ancho de banda escalable, el 30% de las oficinas contarán sólo con conectividad WAN a Internet (frente al 15% estimado en 2020)". Además, Gartner asegura que "para 2024, con el fin de mejorar la agilidad y el soporte a aplicaciones en la nube, el 60% de las empresas habrán implementado SD-WAN (frente al 30% estimado en 2020)". Gartner también cree que ese mismo año "el 20% de las configuraciones centralizadas y la resolución de problemas en soluciones SD-WAN se harán a través de un asistente de inteligencia artificial (aún no disponibles en 2020)".

Según Ignacio Villaseca, "en Teldat, continuamos con nuestra estrategia para seguir enriqueciendo nuestra infraestructura SD-WAN y soluciones de software como servicio (SaaS), invirtiendo en tecnologías como el 5G y la inteligencia artificial para dar una mejor respuesta a las necesidades generadas por la transformación digital de las empresas y los requisitos de una solución SD-WAN con múltiples funcionalidades. Aunque la tecnología SD-WAN ha avanzado mucho estos últimos años y ha ocupado el lugar de tecnologías de enrutamiento más tradicionales, nuestro objetivo es que las soluciones SD-WAN que ofrecemos sean todavía más fáciles de usar, con precios más ajustados, un sistema de apoyo considerable, y mayor conectividad y seguridad. Teldat seguirá desarrollando su oferta SD-WAN Edge Gateways y trabajará para que su software esté disponible en cada vez más escenarios de uso".

Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure by Jonathan Forest, Andrew Lerner y Naresh Singh, 23 de septiembre de 2020.

Gartner no patrocina a ninguno de los proveedores, productos o servicios que figuran en sus publicaciones de investigación. Tampoco recomienda a los usuarios de productos tecnológicos que elijan sólo a los proveedores con mayor puntuación o con otra denominación. Las publicaciones Gartner se basan en las opiniones del equipo de investigación Gartner y no deberán interpretarse como declaraciones categóricas. Gartner no otorgará garantía alguna, ni expresa ni implícita, con respecto a esta investigación (incluidas las garantías de comercialización o aptitud para un fin determinado).

Sobre Teldat

Fundada en 1985, Teldat es una empresa española especializa en el diseño, fabricación y distribución de soluciones de comunicación avanzadas. Es un proveedor global para operadores y compañías líderes en campos muy diversos como finanzas, servicios públicos, venta minorista, transporte y puntos de acceso. Comercializa redes corporativas de voz y datos, incluidas las soluciones WAN definidas por software (SD-WAN), y ofrece a los clientes acceso a servicios en la nube, la posibilidad de comunicarse con sucursales remotas y soluciones de transmisión de voz/datos en entornos complejos. Con sede en Madrid y Alemania (a través de su filial, Bintec Elmeg), Teldat emplea a más de 200 técnicos altamente calificados y está presente en más de 40 países en todo el mundo. Sitio web: http://www.teldat.com/es

Fuente Comunicae