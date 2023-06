The Battery Show Europe da la bienvenida a casi 17.000 asistentes verificados y 3.000 directores ejecutivos

El sector de los vehículos eléctricos generó 53.000 millones de dólares de ingresos en todo el mundo y 8.000 millones en Europa/COMUNICAE/

Battery Show Europe, la mayor feria europea que conecta a la comunidad europea e internacional de baterías avanzadas y tecnología de vehículos eléctricos y eléctricos, acogió este año a casi 17.000 asistentes verificados y 766 expositores, impulsando aún más el auge internacional de los vehículos eléctricos durante el evento celebrado del 23 al 25 de mayo en Stuttgart, Alemania.

La Battery Show Europe, que se celebra paralelamente a la Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, presentó las últimas innovaciones y tecnologías de marcas de todo el mundo. Entre los principales expositores se encontraban Webasto, BASF, Schunk, Parker y Bosch, y Siemens, Donaldson, DuPont, Henkel y Dow ofrecieron ejemplos tangibles de los avances realizados.

"El énfasis de Europa en la sostenibilidad y el uso de vehículos eléctricos no va a detenerse pronto. De los inscritos que asistieron, casi 3.000 eran consejeros delegados y directivos de las principales marcas y organizaciones de baterías y vehículos eléctricos", afirma Rob Shelton, director de eventos de Battery Show Europe. "Especialmente Alemania es un líder mundial en innovaciones de baterías y vehículos eléctricos, ya que la zona sigue creando nuevos avances. Estamos orgullosos del liderazgo de pensamiento de alto calibre y del poder de marca que se mostró en The Battery Show Europe, que sigue impulsando la industria global de los VE."

Valorados en más de 250.000 millones de dólares, los mercados europeos de baterías y vehículos eléctricos siguen floreciendo, ya que las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros aumentarán de 6,6 millones en 2021 a 21 millones en 2025. El sector de los vehículos eléctricos ha generado por sí solo unos ingresos de 53.000 millones de dólares, de los cuales 8.000 millones corresponden a Europa. Para fomentar un crecimiento ético y sostenible, Alemania ha desarrollado recientemente pasaportes para baterías que funcionan como tecnología de identificación digital que puede utilizarse para rastrear los minerales y materiales de las baterías a lo largo de sus cadenas de suministro.

Este año, más del 57% de los asistentes a The Battery Show Europe eran alemanes, lo que refuerza la presencia activa del país y su posición mundial como una de las principales regiones sostenibles en el sector de las baterías y los vehículos eléctricos a través de nuevas iniciativas y esfuerzos medioambientales conscientes.

"Como socio de soluciones en el campo de las cintas adhesivas y como pionero de la unión, The Battery Show, con su alto carácter transversal y la cobertura de toda la cadena de valor, es un punto de encuentro ideal para establecer contactos y hacer nuevos negocios", afirma Carsten Herzhoff, Director General y CTO/COO de Lohmann GmbH & Co. KG. "Para construir un ecosistema de innovación dinámico y promocionar nuestras soluciones de unión sostenibles y que marcan tendencia, no queremos perdernos esta feria."

The Battery Show Europe volverá a Stuttgart en 2024, del 18 al 20 de junio. En 2023, The Battery Show North America tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre en Novi, Michigan, en el Suburban Collection Showplace. Inscríbase en la mayor feria de baterías y vehículos eléctricos de Norteamérica en www.thebatteryshow.com.

The Battery Show se ha expandido de los mercados norteamericano y europeo a Asia, a medida que los sectores de los vehículos eléctricos y las baterías siguen creciendo. The Battery Show India celebra su exposición inaugural del 4 al 6 de octubre de 2023 en el India Expo Center de Greater Noida. Inscríbase en www.thebatteryshowindia.com.

Acerca de The Battery Show

The Battery Show es el mayor y más completo evento sobre tecnología avanzada de baterías, que se celebra conjuntamente con la Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, la única feria y conferencia dedicada exclusivamente a las baterías avanzadas y a la transmisión de vehículos eléctricos e híbridos. Los visitantes de las ferias pueden descubrir y probar los últimos productos, tecnologías y soluciones de más de 770 proveedores, relacionarse con más de 10.000 asistentes y acceder a una amplia oferta formativa a través de múltiples temas y sesiones técnicas. The Battery Show está organizado por Informa Markets Engineering con un enfoque de mercado regional en Battery Show Europe en Stuttgart, Alemania, y el lanzamiento en 2023 de la primera edición de The Battery Show India, que tendrá lugar en el India Expo Center, Greater Noida.

Junto con The Battery Show North America en Novi, Michigan, las 3 ferias se celebran anualmente para reunir a ingenieros, líderes empresariales, marcas líderes de la industria y pensadores innovadores para descubrir productos innovadores y crear soluciones potentes para el futuro. Conéctese con The Battery Show y únase a la conversación en Facebook, LinkedIn y Twitter. The Battery Show cuenta con el apoyo de su socio mediático oficial Battery Technology Online. The Battery Show North America y The Battery Show Europe fueron finalistas del premio AEO Excellence Award 2022 y North America fue ganadora del premio Gold 100 de TSE en 2019 y finalista en 2023.

Acerca de Informa Markets - Ingeniería

La cartera de Ingeniería de Informa Markets es el productor líder de eventos B2B, editor y negocio de medios digitales para la industria de fabricación avanzada basada en la tecnología de 3 billones de dólares del mundo. Sus productos impresos y electrónicos ofrecen información fiable al mercado de la ingeniería y aprovechan nuestra base de datos propia de 1,3 millones de nombres para conectar a los proveedores con los compradores y las personas influyentes en la compra. Producen más de 50 eventos y conferencias en una docena de países, conectando a profesionales de la fabricación de todo el mundo. La cartera de Engineering está organizada por Informa Markets, filial de Informa plc (LON:INF), líder mundial en la organización de exposiciones que da vida a una amplia gama de mercados especializados, desbloqueando oportunidades y ayudándoles a prosperar los 365 días del año. Para más información, visite www.informamarkets.com.

