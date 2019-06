The Originals Hotels incorpora el Abba Palacio de Soñanes

Abba Hoteles ha confiado en el grupo francés la comercialización del hotel con el que espera aumentar la visita de huéspedes internacionales/COMUNICAE/

Abba Hoteles ha confiado en el grupo francés la comercialización del hotel con el que espera aumentar la visita de huéspedes internacionales

La cadena francesa de hoteles The Originals Human & Resorts ha incorporado el hotel Abba Palacio de Soñanes de 4 estrellas, situado en la localidad Villacarriedo, en Cantabria, a 36 km de Santander, y a 100 km de Bilbao. Es la segunda vez que el grupo galo seduce a una cadena gestora (anteriormente con Zenit Hoteles). Con esta adhesión Abba Hoteles espera aumentar la visita de huéspedes internacionales a este majestuoso Palacio. “Estamos encantados de formar parte de la gran familia de The Originals Hotels. Esperamos llegar al mercado internacional y en particular el francés con un producto de hotel con encanto que es un palacio del siglo S. XVIII y un entorno único en el corazón de Cantabria”, comenta Ramón Regàs, Director Comercial de Abba Hoteles.

The Originals Collection Abba Palacio de Soñanes, de 30 habitaciones, pertenece a un empresario local que compró y restauró el Palacio construido en 1719 para convertirlo en un hotel rural de lujo en 2001. Dada su singularidad del establecimiento, el hotel ha entrado a formar parte de The Originals en la categoría Collection, que pertenece a hoteles de lujo con espíritu y carácter excepcional.

Se trata de un soberbio Palacio barroco de piedra del S. XVIII, que posee en sus más de 2.500 m2 de jardín unos espléndidos magnolios bicentenarios que reciben al viajero dándole la bienvenida. Su fachada de tres cuerpos y su portada blasonada con reja de herrería, dan acceso a salones y habitaciones decoradas con un estilo singular y adaptadas a la nobleza del edificio.

El Palacio tiene 28 habitaciones dobles y 2 junior suites, todas ellas diferentes y pensadas para sorprender a sus huéspedes por su singularidad. Además el hotel cuenta con salas de reuniones con una capacidad máxima de hasta 250 personas, restaurante, piscina exterior y amplios jardines.

Calidad, detalles de lujo y naturaleza son los grandes atractivos qué hotel ofrece a todos sus huéspedes.

Sobre The Originals Hotels & Resorts

Desde su creación hace 50 años por 6 hoteleros independientes franceses, el grupo SEH United Hoteliers ha aumentado con el paso de los años al 4º puesto de los grupos hoteleros franceses. El Grupo ahora une a todos sus hoteleros en torno a una marca única y poderosa: The Originals, Human Hotels & Resorts con 6 propuestas de hoteles, desde establecimientos de lujo a económicos pero manteniendo el ADN de las antiguas insignias como por ejemplo los Relais du Silence, Qualys-Hotel, Inter-Hotel, P'tit Dej-Hotel y Hotels-Chalets De la tradición. Cuenta con más de 500 hoteles en toda Europa, y el mundo, y espera aumentar la cifra en los próximo 4 años en 1.000€. Este año además, el grupo ha anunciado la apertura de su primer hotel en propiedad en Paris, el Hotel Maison Montmatre, de 4 estrellas.

En España el grupo está presente a través de 31 establecimientos: 2 Collection, 3 Boutique, 6 Relais, 14 City, y 4 Acces. En Portugal, está presente a través del City Hotel Zenit Lisboa.

En 2016 el grupo llegó a un acuerdo con Zenit Hoteles incorporando a su cartera de hoteles 19 nuevos establecimientos de la marca española.

Balance del Año 2019:

The Originals aumenta un 9% su facturación

El Grupo registró un aumento del 9% en la facturación en toda la red a finales de abril de 2019, un aumento de más de 116.000 pernoctaciones. Otro indicador positivo y muy alentador: el aumento registrado de un 36% en la producción de reservas para el año en curso, lo que supone un volumen de negocios adicional de más de 8M € en comparación con 2018 (más de 600 millones de euros de volumen de negocio a final de año).

Sobre Abba Hoteles

El grupo hotelero abba Hoteles creado en 1999 opera una veintena de hoteles con presencia en las principales ciudades españolas, además de en Andorra y Berlín. Los alojamientos de abba Hotels se caracterizan por ofrecer una localización idónea en las principales ciudades de España, además de tener presencia en las zonas más turísticas de importantes ciudades europeas, como Berlín o Andorra.

En el pasado año, 2018, abba Hoteles registró unos ingresos de 60 millones de euros y un EBITDA del 41,5 por ciento. Estos datos se obtuvieron con una ocupación media del 72 por ciento para el conjunto de la oferta hotelera de la cadena.

