THIS Medical promueve la II Jornada Internacional de Especialistas en Turismo Médico

El evento, celebrado el pasado viernes en Puerto de La Cruz (Tenerife), se retransmitió en ‘streaming’ a través de las redes sociales de THIS y contó con la participación de personalidades relevantes del sector/COMUNICAE/

El evento, celebrado el pasado viernes en Puerto de La Cruz (Tenerife), se retransmitió en ‘streaming’ a través de las redes sociales de THIS y contó con la participación de personalidades relevantes del sector

Tenerife se posiciona como un destino de turismo médico de referencia internacional gracias a sus excelentes condiciones para la práctica de esta modalidad turística. La II Jornada Internacional on y offline de Especialistas en Turismo Médico, organizada por Tenerife Health International Services (THIS), se centró en las oportunidades que el mercado norteamericano ofrece a la isla en este ámbito.

La cita tuvo lugar el pasado viernes 17 de marzo por la tarde en la Finca La Gañanía & Catering, situada en Puerto de la Cruz, Tenerife. La jornada, cuyo objetivo fue proporcionar un espacio para el debate, networking e intercambio de ideas entre agentes del sector, contó con el apoyo y colaboración de Turismo de Tenerife.

THIS (Tenerife Health International Services) es una empresa especializada en la organización y promoción del turismo médico en Tenerife, ofreciendo servicios de alta calidad en diferentes especialidades médicas a través de un equipo de especialistas médicos de reconocido prestigio.

El evento, que también se retransmitió en ‘streaming’ a través de las redes sociales de THIS, contó con la participación de personalidades relevantes del sector como Pramod Goel (Fundador y CEO de PlacidWay Medical Tourism), Antonio Briceño (Fundador y CEO de la firma de Consultoría Health Services of America), Juan Jesús González Manrique (Periodista en NBC Universal Telemundo Enterprises y profesor adjunto en la Florida International University en EE.UU.) o Mary Paz Llorente (CEO Medical Key Consulting). También estuvieron presentes varios representantes del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz como Roberto Medina González (Concejalía de Promoción turística, Comercio, Mercado Municipal y Políticas LGTBI) y Flora Isabel Perera Méndez (Área de Bienestar comunitario, Acción educativa y Prácticas saludables), además de varios miembros de THIS.

La excelente conectividad área y la infraestructura turística de la isla, así como un sistema sanitario puntero con servicios de primera calidad, convierten a Tenerife en un destino de turismo médico de referencia internacional. La II Jornada Internacional on y offline de Especialistas en Turismo Médico analizó las oportunidades que el mercado norteamericano ofrece a Tenerife, sentando las bases para el desarrollo de una estrategia orientada a posicionar la isla como un destino de turismo de salud de referencia para este mercado.

Esta jornada, que contó con ponencias y mesas redondas, fue un espacio idóneo para el intercambio de ideas entre los profesionales del sector y la promoción de Tenerife como un destino de turismo médico de primer nivel. La retransmisión en streaming del evento permitió la participación y seguimiento del mismo a todas aquellas personas interesadas, no solo en la isla, sino también fuera de ella.

Tenerife Health International Services trabaja día a día para consolidar la posición de la isla como destino de turismo médico de referencia, ofreciendo servicios de alta calidad en diferentes especialidades médicas. La II Jornada Internacional on y offline de especialistas en Turismo Médico fue un paso más en el camino hacia la consecución de este objetivo, sentando las bases para el desarrollo de una estrategia orientada a posicionar a Tenerife como un destino de turismo de salud de referencia para el mercado norteamericano.

Fuente Comunicae