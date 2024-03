TITAN Engineered by UNE, la super batería de sal recargable que puede hacer funcionar desde una empresa pequeña a una gran industria

Supone toda una revolución energética industrial, siendo especialmente aplicable a industrias con zonas ATEX. Su avanzada y pionera tecnología, a base de sistemas de almacenamiento con baterías de sal totalmente respetuosas con el medio ambiente, presenta una tecnología totalmente segura y libre de peligros inherentes como la explosión, el incendio y la liberación de gases tóxicos/COMUNICAE/

Supone toda una revolución energética industrial, siendo especialmente aplicable a industrias con zonas ATEX. Su avanzada y pionera tecnología, a base de sistemas de almacenamiento con baterías de sal totalmente respetuosas con el medio ambiente, presenta una tecnología totalmente segura y libre de peligros inherentes como la explosión, el incendio y la liberación de gases tóxicos

SALT & SUN Energy (https://www.ss-energy.es/), distribuidora en exclusiva para España y Portugal de la empresa italiana UNE, introduce en el mercado español industrial la super batería de sal TITAN Engineered by UNE.

Producida totalmente en Italia, supone toda una revolución energética industrial, siendo especialmente aplicable a industrias con zonas ATEX. Esto es: industria química, agropecuaria (especialmente donde se genera biogás), alimentaria, agroindustria, farmacéutica, textil e industria maderera.

Además, TITAN Engineered by UNE presenta una tecnología totalmente segura, sostenible a largo plazo, sencilla y autónoma. En este sentido, cuenta con importantes garantías y sellos de calidad, entre ellos el de UL (Underwriters Laboratories Inc.), prestigiosa empresa de certificación de seguridad, que concluyó que estos sistemas de almacenamiento de sal no presentan ningún riesgo de incendio, explosión o emisión de gases tóxicos.

Con sus soluciones ON GRID Y OFF GRID, la TITAN Engineered by UNE se presenta bajo dos líneas de producto. Por un lado, la línea de inversores "Titán Power", con mueble exterior, dotada con potencias trifásicas de 30, 50 y 100 Kw, que convierten la corriente continúa en corriente alterna. Entre algunas de sus características técnicas destacan: construido en acero con puerta de acceso delantera y en colores gris o blanco. Sus dimensiones en mm son de 820 ancho X 820 fondo X 2060 alto.

Por otro, la línea "Titan Energy", donde el mueble exterior Cabinet, permite almacenar desde 45 hasta 90Kw, a través de sistemas de almacenamiento de baterías de sal modulares de 22,5 Kw. Los Cabinets pueden disponerse en batería, dependiendo de la potencia de almacenaje que necesite el cliente. De esta forma, este modelo ofrece la posibilidad de hasta 8 Cabinets en paralelo con una potencia total de 720 kW.

Ofrecer al mercado sistemas de almacenamiento únicos, totalmente respetuosos con las personas y el medio ambiente, además de sencillos, que logren la independencia energética mediante el consumo de energía autogenerada es su principal objetivo desde sus orígenes.

Actualmente, los objetivos fundacionales de la empresa no han cambiado, y los resultados impulsan a la compañía a una inversión constante en I+D para la mejora continua del producto.

Así y, gracias a las innovaciones tecnológicas aplicadas y en continua evolución, a los buenos resultados obtenidos en las instalaciones sobre el terreno, a los reconocimientos institucionales recibidos y a las numerosas atenciones comerciales de importantes actores del sector energético, la empresa hoy puede realizar una programación industrial del producto TITAN, coherente con los valores fundacionales de la compañía.

Es decir, industrializar este sistema de almacenamiento ecológico, ya que esta tecnología también ofrece un gran paso adelante a las empresas y es un gran salto sostenible para la humanidad.

Grandes y reconocidas compañías, como las de telefonía estadounidenses AT&T, T-Mobile US, o el motor de búsqueda de Internet desarrollado por Google LLC, utilizan actualmente la tecnología de estas baterías de sal.

No obstante, aunque SALT & SUN Energy y UNE disponen de grandes firmas exclusivas como clientes, en este momento un 85% del negocio les viene de pequeñas y medianas empresas.

Sobre SALT & SUN ENERGY

SALT & SUN Energy, S.L. es una empresa distribuidora en exclusiva para España y Portugal de la italiana UNE (Universal Nature Energy), fundada con el objetivo de lograr la independencia energética de la red pública. Su producto estrella, ZHERO® Engineered by UNE, único en el mercado, ha revolucionado el mercado energético. Se trata de un sistema de almacenamiento dotado con una super potente batería de sal recargable y una interesante alternativa, que utiliza al máximo todas las posibilidades de la energía natural y es totalmente respetuosa con el medioambiente, además de segura, sencilla, sostenible y presentar una alta autonomía a largo plazo.

Con sede en Barcelona, SALT & SUN Energy, S.L. dirige su actividad en España, principalmente, a los sectores: energético, de arquitectura y construcción, a través de sus productos y de sus "soluciones all in one" ON GRID y OFF GRID.

A nivel internacional, la sede principal de UNE se encuentra en Correggio (Italia). Sus soluciones ON GRID y OFF GRID mediante sistemas de almacenamiento innovadores, pueden adaptarse hoy en día en el mercado fotovoltaico a diferentes entornos en los sectores a los que actualmente opera. Esto es: energético, arquitectura y construcción, industrial y náutico. Sus reconocidos casos de éxito ya son numerosos en todo el mundo.

Fuente Comunicae