Tōke Natura trae a España lo mejor en K-Beauty y cosmética japonesa natural, vegana y 100% cruelty free

La historia de Tōke Natura es una historia de compromiso y respeto hacia la naturaleza. Un compromiso honesto y un respeto profundo hacia sus recursos y sus procesos. Un compromiso y un respeto que son fruto del convencimiento de que en ella se encuentra todo lo necesario para el cuidado personal/COMUNICAE/

La historia de Tōke Natura es una historia de compromiso y respeto hacia la naturaleza. Un compromiso honesto y un respeto profundo hacia sus recursos y sus procesos. Un compromiso y un respeto que son fruto del convencimiento de que en ella se encuentra todo lo necesario para el cuidado personal

No hace falta contaminar el cuerpo con químicos. Basta con seleccionar los ingredientes precisos, combinarlos y formularlos de forma adecuada, lo cual únicamente es posible desde un conocimiento específico de sus propiedades.

Un compromiso, un respeto y conocimiento que Silvia Toquero únicamente pudo encontrar cuando, ante la ausencia en España de productos de estas características, descubrió la cosmética de Corea y Japón.

"Desde muy joven mi madre me enseñó lo importante de cuidarse la piel a diario y que la clave de todo es la prevención para siempre mantener una piel sana en línea con cada etapa de la vida", cuenta Silvia. "Descubrir la cosmética coreana y japonesa, ambas pioneras y siempre a la vanguardia, con los mejores ingredientes para la piel, supuso un antes y un después en mi vida. Sin embargo, incluso dentro de esta cosmética, se me hacia muy difícil poder encontrar opciones veganas y libres de crueldad o que ofreciesen esta información bien especificada. Llegaba a pasarme horas leyendo ingredientes y haciendo mi propia investigación personal, para al final desistir por no encontrar lo que buscaba".

Fue este afán por llevar su compromiso y respeto hacia la naturaleza hasta las últimas consecuencias lo que le llevó a fundar en 2022 su propia tienda online de productos de belleza 100% veganas y cruelty free, especializada en cosmética de Corea y Japón. Es decir, Tōke Natura.

"Estaba segura de que no debía ser la única persona a la que le pasaba, ya que cada vez somos más las que queremos cuidarnos sabiendo que los productos que utilizamos son respetuosos con el medio ambiente y los animales, pero sin renunciar a un diseño minimalista y cuidado", añade Silvia.

Y en resumen: "así nació mi idea de crear este espacio, donde poder encontrar una selección de la mejor cosmética coreana y marcas exclusivas de cosmética japonesa en España, 100% veganas y cruelty free. Para que la única preocupación sea simplemente qué producto elegir que se adapte mejor a cada persona".

Tōke Natura es un punto de encuentro para quienes buscan una cosmética limpia y respetuosa tanto con el medio ambiente como con la piel y el cabello, atendiendo a sus necesidades en función de su tipología (mixta, grasa, sensible, madura, seca, normal, gestante...) o problemas específicos a solucionar (acné e imperfecciones, arrugas, piel cansada o estrés, hiperpigmentación, hipersensibilidad, piel apagada, poros dilatados, irritación, control de sebo, sequedad extrema, cuidado solar, puntos negros, bolsas y ojeras...).

Todos los productos a la venta en Tōke Natura han sido testados para confirmar el estricto cumplimiento de estos requisitos y ofrecer la mejor calidad en belleza orgánica, sin tóxicos ni químicos innecesarios, con el componente de exclusividad que supone contar con el nivel más alto de especialización en cosmética coreana y japonesa y la mejor selección de marcas internacionales:

Cosmética coreana: Aromatica " Beauty of Joseon " Benton " Boutijour " CLE Cosmetics Haruharu Wonder " House of Dohwa " Huxley " Kaine " Klairs " Mary & May Mixsoon " Muldream " One Thing " Rated Green " Sioris " Skin 1004 " Urang Whamisa " Vegreen

Cosmética japonesa: IRÉN Skin " Nawrap " Shigeta

Marcas europeas: Bastille Parfums

Sobre Tōke Natura:

Tōke Natura es una tienda online de productos de belleza 100% veganas y cruelty free, especializada en cosmética de Corea y Japón.

Fundada en mayo de 2022, surge a partir del firme convencimiento de que la naturaleza puede proporcionar todos los ingredientes necesarios y beneficios para el mejor cuidado de la piel y de la necesidad de aportar a esta los mejores ingredientes, evitando químicos innecesarios, con gran aporte de productos naturales, y ante la ausencia de un lugar en el que encontrar productos de estas características con información bien especificada.

Entre sus valores diferenciales se encuentran su compromiso con la honestidad, la calidad y el consumo responsable, su selección especial de productos para hombre y, sobre todo, el componente de exclusividad que supone su especialización en cosmética de Corea y Japón.

Fuente Comunicae