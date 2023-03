Tot-Net, especialista en la limpieza y mantenimiento de tejados y cubiertas, explica cÃ³mo son sus limpiezas tÃ©cnicas

Con el paso del tiempo, los tejados y las cubiertas comienzan a sufrir da√Īos, en especial en las zonas donde las condiciones climatol√≥gicas son m√°s adversas/COMUNICAE/

Uno de los elementos esenciales para la conservaci√≥n optima de cualquier edificio es mantener en perfecto estado su techado. La limpieza de las cubiertas y tejados permite alargar su vida √ļtil, y adem√°s permite identificar cualquier problema o deficiencia.

El tejado no sólo es un elemento que protege de la intemperie y evita las filtraciones de agua, sino que también garantiza el aislamiento térmico de los edificios. Además, ayuda a evitar filtraciones y mejora la calidad del aire al impedir la acumulación de polvo.

Con el paso del tiempo, los tejados y las cubiertas comienzan a sufrir da√Īos, en especial en las zonas donde las condiciones climatol√≥gicas son m√°s adversas. Una limpieza peri√≥dica de dichos espacios evita la generaci√≥n de da√Īos como las temidas goteras, atascos en los canalones, ca√≠das de materiales o el deterioro de la propia estructura. Tot-Net, empresa l√≠der en el sector de la limpieza industrial, cuenta con materiales y profesionales con la experiencia necesaria para la realizaci√≥n de limpiezas t√©cnica de alta complejidad, como es el caso de la limpieza de tejados y cubiertas.

Protocolos y niveles de seguridad

Dicha limpieza en altura requiere de unas habilidades especificas por parte del personal responsable de realizarla. Adrián Rodríguez, técnico superior en prevención de riesgos laborales en Tot-Net, afirma que "a nivel de procedimiento, lo primero que hacemos es garantizar que el suelo por el que van a desplazarse nuestros operarios es transitable, y que puedan trabajar de manera segura. Posteriormente, revisamos los mecanismos de anclaje, ya que el trabajador tiene que estar anclado en todo momento". Rodríguez también reconoce que, si la empresa del cliente ya cuenta con un servicio de prevenciones, "nos coordinamos con ellos para poder conocer el terreno y sus especificaciones, y evaluar previamente el trabajo a realizar. Desde el punto de la prevención, si observamos que dicho servicio no es operativo, o no es seguro para nuestro operario, el trabajo no se lleva a cabo. La salud y la integridad de nuestros trabajadores son lo más importante".

Formación continua

Para poder llevar a cabo la limpieza de cubiertas y tejados, u otros servicios en altura, la formaci√≥n y la prevenci√≥n de riesgos laborales van de la mano. Tot-Net imparte a sus trabajadores una formaci√≥n tanto te√≥rica como pr√°ctica, focalizada en los diferentes procesos de limpieza, la pauta de trabajo y la mecanizaci√≥n, por un lado, y las medidas de seguridad y prevenci√≥n, por el otro. Adem√°s, una vez al a√Īo la compa√Ī√≠a realiza una sesi√≥n de concienciaci√≥n con toda su plantilla a fin de "poner de relieve la importancia de la prevenci√≥n y la realizaci√≥n de las tareas, y que los trabajadores tomen conciencia de la existencia de riesgos en el desarrollo de su actividad", afirma Rodr√≠guez.

Limpiezas técnicas industriales

Una de los principales objetivos de Tot-Net para este a√Īo 2023, es seguir impulsando su divisi√≥n t√©cnica, y m√°s concretamente, el √°rea de limpiezas t√©cnicas industriales de alta complejidad, donde la compa√Ī√≠a es especialista en la realizaci√≥n de este tipo de servicios en diferentes sectores como el alimentario, el qu√≠mico farmac√©utico, el textil, el de papel y cart√≥n, el de automoci√≥n, o el de fundici√≥n.

