"Tu Trámite Fácil" gana Venture on the Road Elche, organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra

La startup "Tu Trámite Fácil" ha diseñado una herramienta capaz de informar a sus usuarios de las ayudas, prestaciones y subvenciones públicas a las que pueden optar de una manera más fácil, rápida y que abre la posibilidad de hacer una tramitación directa a las personas físicas o jurídicas

"Tu Trámite Fácil" se ha proclamado la vencedora en esta segunda parada de Venture On The Road, que tuvo lugar en la ciudad de Elche. El programa ha sido organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el principal programa de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups.

Tras su primera parada en Castilla y León, el evento itinerante volvió a reunirse el jueves 18 de enero en Elche. En esta edición, Venture on the Road mantiene sus mismos objetivos: buscar las mejores oportunidades de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores reales y generar un networking de calidad.

En esta segunda parada, que se celebró ayer en el Parque Científico Universidad Miguel Hernández (UMH) en el Edificio Innova, Venture On The Road Alicante contó con la colaboración del ecosistema local gracias a Alicantec, Parque Científico de Alicante y el Parque Científico de la UMH.

Las cuatro startups finalistas son:

Bumerania: dedicada a la creación y diseño de robots que se sirven de Inteligencia Artificial para ayudar a las personas más vulnerables como invidentes o personas mayores para así, contribuir al bienestar de la sociedad.

Kai Clothes: fabricación de ropa y otros complementos con materiales reciclados, mayoritariamente con material de las velas de kitesurf permitiendo una segunda oportunidad al tejido.

Praefy: creadora de un software "todo en uno" para agentes y agencias inmobiliarias, que les ayuda facilitándoles a que la gestión de sus respectivos negocios sea más sencilla y efectiva.

Tu Trámite Fácil: ha diseñado una herramienta capaz de informar a sus usuarios de las ayudas, prestaciones y subvenciones públicas a las que pueden optar de una manera más fácil, rápida y que abre la posibilidad de hacer una tramitación directa a las personas físicas o jurídicas.

En el acto en Elche, el ponente fue Darío Méndez, cofundador de ElTenedor (adquirida por Tripadvisor en 2014), mentor de SeedRocket e inversor en varias startups como, por ejemplo, Howlanders, POiN, Localside o Recovo, que participó con una ponencia titulada: "Del Emprendimiento a la inversión: Emprender, crecer y volver a emprender" en la que compartió con los asistentes su experiencia en El Tenedor, la plataforma líder en Europa que cuenta con una red de 14.000 locales de restauración y más de 16 millones de visitas mensuales.

"Tu Trámite Fácil", la startup ganadora de Venture on the Road en Elche, ya tiene su puesto en la final nacional que se celebrará en el mes de junio de 2024 en Madrid, junto a los proyectos ganadores del resto de las próximas paradas. Asimismo, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 2.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de la propia plataforma; también tendrán acceso gratuito a office hours técnicas y de estrategia de negocio por parte del equipo; así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

Venture on the Road continuará su gira itinerante por diferentes ciudades españolas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de los grandes hubs de referencia como son: Madrid y Barcelona. En concreto, el evento ya ha pasado por León y próximamente pasará por Palma de Mallorca, San Sebastián, Málaga y Vigo, antes de la gran final que tendrá lugar en Madrid.

Fuente Comunicae