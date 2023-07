La transición energética no será posible sin una transformación digital de las industrias, las ciudades y los hogares

Jornada Rethink Energy The Valley: Análisis del informe The Future (s) of Energy/COMUNICAE/

Jornada Rethink Energy The Valley: Análisis del informe The Future (s) of Energy

El Informe "The Future (s) of Energy: Innovación y tecnología para un cambio sistémico" analiza el impacto de las tecnologías disruptivas en el sector energético y da a conocer las 6 tendencias identificadas en este ámbito: innovaciones clean tech, green & digital, Inteligencia Artificial, diseño circular, justicia energética y ciberseguridad.

Conscientes de la complejidad de la industria energética en la que intervienen múltiples factores y variables conectados a nivel local como global, The Place, el espacio de innovación de The Valley, ha acogido esta mañana un análisis sobre las grandes fuerzas de cambio que están influyendo en el sector de la energía como consecuencia de la crisis energética actual que se ha visto acelerada por la guerra en Ucrania.

Durante la jornada Jesús Izquierdo, doctor en Ingeniería Nuclear y adjunto jefe de la Agencia Europea de Fusión ha explicado el proyecto ITER el cual tiene como objetivo desarrollar la energía de fusión; la cual es liberada al realizarse una reacción de fusión nuclear.

En el contexto actual de crisis energética, donde la sociedad enfrenta desafíos significativos, es fundamental abordar la maximización de la eficiencia y la minimización del impacto ambiental. Para garantizar un futuro hacia una transición energética sostenible, justa y equitativa, es necesario enfocarse en la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos. Estas prácticas se presentan como el principal reto al que la sociedad debe hacer frente, con el objetivo de optimizar los recursos y preservar el medio ambiente. Para ello, es esencial promover cambios significativos en la forma de consumir y utilizar la energía.

Esta es una de las conclusiones del informe presentado hoy por The Valley bajo el nombre "Rethink Energy: Innovación y tecnología para un cambio sistémico" que proporciona un análisis de las principales fuerzas de cambio que están impactando en el sector a través de la identificación de 6 tendencias: innovaciones clean tech, green & digital, Inteligencia Artificial, diseño circular, justicia energética y ciberseguridad.

La actual crisis energética, que se ha acelerado en Europa debido a la guerra en Ucrania, ha generado un impulso significativo en la inversión en energías renovables. Dado el carácter complejo de esta industria, donde numerosos factores, actores y variables están interconectados a nivel global y local, se hace imprescindible adoptar una visión sistémica y holística. Por eso, es fundamental tener en cuenta tanto los acontecimientos a nivel macro- global como los que ocurren en industrias específicas, ciudades e incluso en la vida cotidiana de las personas.

"No es posible una transición energética sin una transición digital, por eso, hay que aprovechar las tecnologías digitales y la inteligencia artificial de manera responsable y estratégica, para maximizar la eficiencia y optimizar los procesos en este nuevo paradigma energético. A su vez, como escuela que nació orientada a la digitalización, The Valley entiende que esto supone un cambio de mentalidad para el que es esencial tener en cuenta un eje clave como lo es la sostenibilidad", ha afirmado Juan Luis Moreno, Partner & CIO en The Valley durante el acto de presentación.

Así, el informe recoge las 6 tendencias emergentes que están marcando el camino hacia un cambio sistémico "en la forma en que producimos, consumimos y distribuimos energía":

Innovaciones clean teach. Apuesta por las energías renovables: las inversiones en startups con propuestas tecnológicas innovadoras en energías renovables, que abarcan desde la energía eólica y solar hasta la geotérmica, el hidrógeno verde y la energía nuclear, continúan creciendo a un ritmo acelerado. Una de las medidas que ya se está llevando a cabo es la implementación de dispositivos que han sido diseñados para instalarse en los camiones permitiéndoles ahorrar hasta un 25% de combustible en los viajes.

Green & Digital. Transformación digital sostenible: la transición energética requiere una transformación digital en industrias, ciudades y hogares, donde tecnologías como los gemelos digitales, la inteligencia artificial, la robotización y la realidad virtual desempeñan un papel crucial; son varias las soluciones ofrecidas a partir del desarrollo de gemelos digitales estructurales están ayudando al sector energético a optimizar el diseño, reducir los costes operativos y prolongar la vida útil de los activos más antiguos. Al mismo tiempo, se han logrado significativos avances en la tecnología de las centrales eléctricas, mejorando su eficiencia, confiabilidad y rentabilidad en los últimos años.

IA, dos caras de la misma moneda. Optimización de procesos y gasto energético: la inteligencia artificial destaca como una de las tecnologías más prometedoras para impulsar el sector energético debido a su capacidad para mejorar la eficiencia y optimizar procesos. Sin embargo, esta misma tecnología enfrenta desafíos significativos como el considerable consumo de energía asociado con el entrenamiento de los algoritmos; se estima que para 2040 los centros de procesamiento de datos podrían representar hasta el 14% de las emisiones mundiales de carbono.

Diseño circular. Reducción de residuos: es esencial tener en cuenta la economía circular en la transición energética al establecer un sistema cuyo objetivo es maximizar el uso de materiales para reincorporarlos de nuevo a la economía y evitar así la generación de residuos. Sin ir más lejos, la UE ha aprobado una ley para promover baterías sostenibles y circulares, abarcando todo su ciclo de vida. A partir de 2024, se implementarán requisitos de sostenibilidad en huella de carbono, contenido reciclado, rendimiento y durabilidad, buscando aumentar la competitividad de la industria europea.

Justicia energética. Transición sostenible y equitativa: la necesidad de un cambio hacia fuentes de energía renovable de bajo o nulo contenido de carbono en la lucha contra el cambio climático está ampliamente reconocida. En este contexto, la justicia energética juega un papel clave al aplicar principios de equidad en todos los aspectos relacionados con la energía, abarcando producción, consumo, seguridad y cambio climático que deben de garantizar las necesidades y los derechos de las personas en el plan de transición; cabe destacar que el número de personas en todo el mundo que viven sin electricidad aumentó en casi 20 millones en 2022, alcanzando los 775 millones.

El reto de la ciberseguridad. Hackeos de infraestructuras críticas: en el contexto de una industria energética cada vez más digital y conectada, los riesgos de ciberseguridad están aumentando de manera exponencial. La escasez de profesionales en el sector y el creciente número de hackeos dirigidos a infraestructuras críticas y dispositivos IoT hacen de la ciberseguridad uno de los desafíos más destacados en esta industria. Un informe reciente revela un preocupante aumento del 23% en los ciberataques a infraestructuras energéticas críticas en Europa.

Replicar los procesos del Sol en la Tierra para desarrollar la energía de fusión

Durante la jornada, también ha participado Jesús Izquierdo, doctor en Ingeniería Nuclear y adjunto jefe de la Agencia Europea de Fusión quien a través de su ponencia "Proyecto ITER: En busca de la energía del Sol", ha explicado la misión que tiene el proyecto: desarrollar la energía de fusión; la cual alimenta las estrellas y está provocada por las altas presiones y temperaturas que inducen la fusión de núcleos de hidrógeno, replicando los procesos del Sol en la Tierra. "Hablamos de un gran proyecto internacional en el que mayor número de miembros y países hay implicados (China, India, Corea, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea). Un proyecto que va a dejar de ser un experimento para ser una instalación industrial", ha señalado.

Ricardo Arias, CEO de Millennium Green Investment Group, quien también ha asistido al encuentro para hablar de justicia energética ha declarado que: "Millennium Green Investment Group se constituyó como una startup con una iniciativa y un objetivo claro: tratar de seguir desarrollando energía de manera sostenible. Este objetivo abarca grandes retos como el acceso a la energía eléctrica; 775 millones de personas no tienen acceso a electricidad a día de hoy, acceso a fuentes limpias para cocinar; 29% de la población no pueden acceder a una fuente limpia y esto provoca el fallecimiento de aproximadamente 3 millones de personas, y tratar de conseguir todo esto sin producir un calentamiento en el planeta".

