El TRI-AD permite la creación de mapas HD para la conducción automatizada en carreteras de superficie

Toyota Research Institute-Advanced Development, Inc. ("TRI-AD"), la empresa de desarrollo de software para la conducción automatizada de Toyota, ha completado con éxito la prueba de conceptos ("PoC") que demuestra la construcción de mapas de alta definición ("HD") para carreteras de superficie con una precisión relativa inferior a 50 centímetros, un buen nivel que se requiere para la conducción automatizada

En estos PdC, el TRI-AD verificó que los dos métodos siguientes son efectivos para la construcción de mapas de la EH:

- La construcción de información cartográfica para la conducción automatizada mediante datos cartográficos derivados de las cámaras de los vehículos ordinarios, así como de imágenes satelitales, sin el uso de medios convencionales de recopilación de datos como los vehículos de prospección.

- Aplicar los datos de los vehículos de la Plataforma Cartográfica Automatizada ("AMP") del TRI-AD a las plataformas de otras empresas mediante la conversión de los formatos de datos y la aplicación de algoritmos de corrección.

Utilizando los resultados de estas PdC, se espera que se pueda acortar la demora en la actualización de los mapas de la EH para la conducción automatizada, que se puedan ampliar rápidamente las zonas de cobertura de los mapas de la EH y que se puedan reducir sustancialmente los costos de elaboración y mantenimiento de los mapas de la EH.

Resumen de los resultados del PdC

Maxar Technologies ("Maxar"), un socio de confianza e innovador en Inteligencia de la Tierra e Infraestructura Espacial, el principal proveedor de servicios de TI de Japón NTT DATA Corporation ("NTT DATA"), y TRI-AD están colaborando en una prueba de concepto para construir mapas de alta definición automatizados para vehículos automatizados utilizando imágenes de alta resolución de satélites comerciales desde el 25 de abril de 2019. El PdC demuestra que ahora es posible extraer automáticamente la información cartográfica necesaria analizando y eliminando y corrigiendo los píxeles de las imágenes no cartográficas, como los automóviles, las sombras y las oclusiones debidas a la inclinación de los edificios en las imágenes satelitales. Actualmente, se han creado mapas con una precisión relativa de 25 centímetros*1 dentro de las 23 salas de Tokio, así como en 6 ciudades de todo el mundo, y se ha comprobado que son útiles para la conducción automatizada. (Consultar las imágenes 1, 2 y 3).

TRI-AD y una plataforma líder de inteligencia vial, CARMERA Inc. ("CARMERA"), han llevado a cabo con éxito una iniciativa de mapeo en HD basada en cámaras. Como parte de su asociación mundial, la colaboración utilizó grabadoras de discos de "dashcam" para detectar y ubicar características viales clave -como la marcación de carriles, los semáforos y las señales- en los 23 distritos de Tokio y en dos ciudades de los Estados Unidos. El proyecto logró una precisión relativa de 40 centímetros*1 para las características clave de la navegación, lo que constituye un importante avance en la detección sólo con cámaras. El trabajo de TRI-AD con CARMERA utilizó la misma tecnología de procesamiento y visión por ordenador agnóstica al hardware que el motor de Gestión de Cambios y Eventos en Tiempo Real de CARMERA, que detecta, valida y proporciona actualizaciones críticas para la navegación en el sistema cartográfico regenerativo de alta definición de CARMERA en cuestión de minutos en lugar de meses. Mediante el uso de cámaras para vehículos de calidad de consumidor que son comunes en todo el mundo, TRI-AD y CARMERA mostraron un enfoque escalable para la elaboración de mapas de próxima generación.

El TRI-AD también colaboró en un PoC con TomTom International BV. ("TomTom"), un destacado especialista independiente en tecnología de localización.

Juntos, las empresas demostraron que las carreteras de clase baja (vías urbanas), incluidas las marcas de carril necesarias para la conducción automatizada, podían crearse con éxito o actualizarse en tiempo casi real en el mapa HD de TomTom. La solución se logró verificando la fiabilidad de los datos de los vehículos recopilados por el AMP de TRI-AD, y luego convirtiéndolos para su introducción en la plataforma de elaboración de mapas transaccionales basados en la nube de TomTom.

El TRI-AD ha colaborado con una plataforma tecnológica y de datos de localización líder en el mundo, HERE Technologies ("HERE") para este PoC. Corrigiendo los errores de posición en los datos de los vehículos recogidos por TRI-AD, HERE pudo crear automáticamente mapas de carreteras de superficie utilizando la tecnología avanzada de "Autocuración" de HERE. Utilizando únicamente los datos de los sensores de los vehículos, HERE ingirió los datos en su plataforma y generó automáticamente mapas de alta definición que incluían la información sobre el nivel de los carriles necesaria para la conducción automatizada. El HD Live Map de HERE ya ha sido seleccionado para alimentar algunos de los programas de vehículos automatizados de nivel 3 de los fabricantes de equipos originales más prestigiosos del mundo.

Mandali Khalesi, Vicepresidente de Estrategia y Cartografía de Conducción Automatizada en el TRI-AD, dijo: "Me complace anunciar los resultados de los PoC con Maxar y NTT DATA, y CARMERA, y también los resultados de nuestros nuevos socios de demostración, TomTom y HERE. Hemos dado un paso más hacia un futuro en el que la conducción automatizada se convierta en una tecnología más segura y accesible para todos. Seguiremos cooperando con los socios a medida que refinemos más nuestra precisión".

Notas

*1 Valores de referencia en algunos entornos con buena precisión de datos en las áreas objetivo de estos PdC.

Acerca de TRI-AD

Toyota Research Institute-Advanced Development, Inc. (TRI-AD), situado en Tokio (Japón), fue fundado en marzo de 2018 con el propósito de desarrollar productos innovadores que permitan la visión de Toyota, "Movilidad para todos". La misión del TRI-AD es crear nueva tecnología y sistemas de seguridad avanzados para el mundo. TRI-AD también supervisa la recientemente anunciada Ciudad Tejida de Toyota, que servirá como incubadora para el diseño de ciudades inteligentes, movilidad conectada y tecnología robótica de Toyota y sus socios.

Para más información sobre el TRI-AD, por favor visitar: www.tri-ad.global.

