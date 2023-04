Trintech anuncia el nombramiento de Darren Heffernan como nuevo Director General

Trintech, proveedor líder mundial de soluciones de cierre financiero basadas en la nube para la Oficina de Finanzas, ha anunciado hoy que Darren Heffernan, Presidente y Director de Operaciones, se convertirá en el próximo Consejero Delegado de la compañía, a partir del 1 de mayo de 2023. Heffernan sucederá a Teresa Mackintosh, que pasará a ocupar la Presidencia Ejecutiva del Consejo de Administración de Trintech, tras siete años de éxito al frente de la empresa/COMUNICAE/

Heffernan, que trabaja en Trintech desde 2001, ha desempeñado diversas funciones estratégicas y de desarrollo corporativo a lo largo de su trayectoria en la empresa. Ha desempeñado un papel decisivo en el impulso de un crecimiento significativo como Director Financiero y Presidente y Director de Operaciones, así como a través de su participación en la expansión internacional de la empresa. La amplia experiencia de Heffernan y sus profundos conocimientos del sector contribuirán a que Trintech siga centrándose en la excelencia operativa de la empresa y en su compromiso con el servicio al cliente, la colaboración y el crecimiento.

Antes de Trintech, Heffernan ocupó diversos cargos financieros y operativos, impulsando la innovación en empresas como GE, Paramount / Universal Studios, IAWS y Anglo American.

Como presidenta ejecutiva, Mackintosh seguirá colaborando estrechamente con Heffernan y el equipo directivo de Trintech para garantizar una transición fluida y satisfactoria. Ella es firme en su compromiso de avanzar en la posición de Trintech como proveedor líder mundial de SaaS para la Oficina de Finanzas.

"Estoy increíblemente orgullosa de todo lo que hemos logrado en los últimos siete años", dijo Mackintosh. "El compromiso inquebrantable del equipo para servir a nuestros clientes y apoyar a nuestros socios ha sido asombroso. Me complace dar la bienvenida a Darren como próximo Director General de Trintech. Darren ha sido fundamental para impulsar el crecimiento de Trintech durante más de veinte años, y su pasión por la innovación y su profundo conocimiento de la cultura de nuestra empresa no tienen parangón. El enfoque de Darren en la excelencia operativa nos ayudará a satisfacer y superar las necesidades cambiantes de nuestra creciente base de clientes, al tiempo que impulsará la trayectoria de crecimiento de Trintech. Espero que nuestra colaboración continúe en mi nuevo papel de Presidente Ejecutivo."

"En nombre del Consejo de Administración, quiero extender mi más sincero agradecimiento a Teresa por su ejemplar liderazgo a lo largo de estos últimos siete años", dijo Pete Rottier, Director General de Summit Partners. "Bajo su liderazgo, Trintech triplicó sus ingresos, consolidando su posición como líder y socio de confianza en el mercado global de SaaS para la Oficina de Finanzas. El Consejo está deseando que Trintech siga creciendo bajo el liderazgo de Darren. Con su sólida formación estratégica, financiera y operativa, y su clara dedicación al negocio y a los clientes de la empresa, creemos que Darren es la persona ideal para dirigir Trintech en los próximos años."

"Es un gran honor ser el próximo CEO de Trintech", dijo Heffernan. "Teresa ha sido una líder y una colega increíble, y tengo el privilegio de haber trabajado a su lado durante los últimos años. Quiero dar las gracias tanto a Teresa como a todo el Consejo por su apoyo y confianza. Espero continuar con nuestro compromiso de ofrecer mejores soluciones y servicios innovadores a nuestros clientes, colaborando con nuestros socios globales, ampliando nuestro negocio con nuevas y emocionantes oportunidades de crecimiento y construyendo la compañía con la ayuda de nuestros tremendos empleados."

Trintech, proveedor líder mundial de soluciones integradas de conciliación y cierre financiero basadas en la nube para departamentos de Finanzas y Contabilidad. Desde la conciliación de grandes volúmenes de transacciones hasta la automatización y gestión de conciliaciones de balances, contabilidad entre empresas, asientos contables, tareas de gestión de cierre, gobierno, riesgo y cumplimiento, la cartera de soluciones financieras de Trintech, incluida su Plataforma Cadency® (para grandes empresas) y Adra® Suite (para organizaciones del mercado medio), ayudan a gestionar todos los aspectos de los procesos de conciliación y cierre financiero. La excelencia de Trintech, tanto en innovación como en atención al cliente, ha sido reconocida con diversos premios a lo largo de los años, entre ellos los más recientes "Easiest to Do Business With" and "Fastest Implementation" in G2's Fall 2022 Report. Más de 3.500 clientes de todo el mundo -incluida la mayoría de las empresas que figuran en la lista Fortune 100- confían en las soluciones de Trintech para que sus operaciones de F&A se conviertan en un socio estratégico del negocio mediante el control de riesgos, el impulso de la eficiencia y la aportación de conocimientos estratégicos.

Con sede en Plano, Texas, Trintech tiene oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos y los países nórdicos, así como socios estratégicos en Sudáfrica, Latinoamérica y Asia-Pacífico. Para obtener más información sobre Trintech, visitar www.trintech.com o conectar con ellos en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram.

