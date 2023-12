Trust y Under The Waves refuerzan su mensaje ecológico con estos cascos exclusivos

En esta bonita colaboración, Trust y Spotlight by Quantic Dream con su juego Under The Waves, han creado unos auriculares exclusivos para luchar contra el cambio climático y apoyar la preservación de los océanos, dando visibilidad a un problema de sostenibilidad que también afecta a la industria del videojuego/COMUNICAE/

Under The Waves es el primer juego publicado por Spotlight by Quantic Dream, el sello fundado por Quantic Dream para apoyar la creación y la publicación de proyectos independientes. En esta aventura narrativa submarina, desarrollada por Parallel Studio, los jugadores se pondrán en el traje de Stan, un buzo profesional que intenta lidiar con un trauma personal y un trabajo que puede comprometer sus principios.

Under The Waves tiene un marcado mensaje ecológico. El título ha sido desarrollado con la participación de Surfrider Foundation Europe, una ONG que ha aportado sus conocimientos para reforzar las mecánicas y los mensajes del juego en pos de la preservación de los océanos.

Para hacer realidad esta colaboración, Trust ha aportado uno de sus mejores productos gaming, los auriculares GXT 489 Fayzo, con sonido inmersivo, unidades de altavoz de 50 mm y compuestos por un 85% de plásticos reciclados. Con estos cascos, los jugadores podrán sumergirse en el juego y disfrutar del apartado sonoro de Under The Waves, uno de los aspectos del título más destacados por la crítica, siendo respetuosos con el medio ambiente.

Esta edición exclusiva, inspirada en el submarino y en la base subacuática de Stan, ha sido modificada por el reconocido artista de modding español FutureXP y no está a la venta. Los seguidores de Under The Waves y los coleccionistas que quieran hacerse con uno de los pocos ejemplares disponibles, podrán hacerlo a través de un sorteo en las redes sociales de Quantic Dream y Trust en @trust_spain (Instagram y X.com).

Trust es una reconocida marca de periféricos que destaca por sus productos ecológicos. En los últimos años, la compañía ha actualizado sus políticas de diseño, fabricación y empaquetado, buscando reducir al máximo su impacto en la naturaleza, un problema latente en la industria de los videojuegos y, en especial, de los periféricos y componentes. Los esfuerzos de Trust han obtenido su recompensa con la calificación Gold en Ecovadis 2022, situando a la compañía en el 2% de las empresas del sector más respetuosas con el medio ambiente.

De la misma manera, Kid Katana Records ha llevado la filosofía ecológica de Parallel Studio más allá del medio de los videojuegos, lanzando la primera banda sonora de un videojuego en un vinilo totalmente libre de plástico, basándose en el proceso BioVinyl desarrollado por uno de los líderes en Europa, Optimal Media, y fabricado en Alemania.

Para terminar, Trust y Quantic Dream nos recuerdan que Under The Waves ha recibido varias actualizaciones desde su lanzamiento, agregando funciones de accesibilidad y un nuevo modo de juego basado en J0, lo que permite controlar al león marino amado por los seguidores del título en una parte dedicada del mapa. Con esta última incorporación, el equipo ha querido ofrecer a los entusiastas de la naturaleza y a los fotógrafos virtuales una nueva forma de experimentar el mundo de Under The Waves.

