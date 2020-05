Un Túnel Desactivador COVID19 totalmente inocuo y 100% efectivo - Epitecnica Europa S.L

El primer túnel desactivador del COVID19 de producción nacional, que no utiliza ozono ni ningún otro desinfectante o elemento nocivo para la salud/COMUNICAE/

El primer túnel desactivador del COVID19 de producción nacional, que no utiliza ozono ni ningún otro desinfectante o elemento nocivo para la salud

Epitecnica Europa S.L. ha desarrollado un túnel de desinfección y desactivación del COVID19. Un sistema y producto patentado, diseñado para uso en el interior de instalaciones de gran concurrencia de público. La rapidez del prototipo creado durante los meses de abril y mayo, se debe a la experiencia de más de 30 años de la empresa, fabricando equipos de emergencia, cabinas de descontaminación industriales y equipos de protección humana, desde Barcelona para el mercado nacional e internacional.

El Túnel de desinfección CA-VID, no utiliza ozono ni ningún otro desinfectante o elemento nocivo para la salud, garantiza la desactivación de la capa lípida del virus, al pasar a través de su sistema de nebulización en frío por micro-gota calibrada, que no moja, no encharca, no mancha y es totalmente inocuo (certificado de calidad y performace de Applus+).

Una solución dinámica para cualquier instalación, ya que una vez atravesado el túnel, no se requiere de otro proceso de desinfección. De esta forma todos los espacios o ambientes quedarán libres de contaminación y podrán utilizarse de inmediato

Pablo Donadio, CEO de Epitécnica, comenta además que este sistema autónomo de desinfección es ecológico y 100% biodegradable, y solo requiere de unos pocos segundos para desactivar el virus, sin irritar la piel, ni alterar el aire que se respira. “Evitando transportar el virus de un lugar a otro mientras retomamos nuestra actividad productiva, nos liberaremos de la pandemia” , añade.

También posee accesorios adicionales como cámara termográfica, dispensador electrónico de gel hidroalcohólico o señal de advertencia lumínica y sonora si el usuario supera la temperatura estipulada. Además, la empresa está desarrollando otro equipo para espacios más reducidos y comercio minorista. “Un sistema eficaz, rápido y seguro”, según declara Donadio.

