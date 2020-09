UGROUND lanza eSalud Plus, la plataforma tecnológica de test rápidos y PCR a domicilio

Se trata de una plataforma tecnológica especializada en ofrecer el servicio de toma de muestras a domicilio y en empresas para realizar test de parámetros relacionados con la salud/COMUNICAE/

Se trata de una plataforma tecnológica especializada en ofrecer el servicio de toma de muestras a domicilio y en empresas para realizar test de parámetros relacionados con la salud

El COVID-19 ha hecho de la vuelta al cole una de las más atípicas de los últimos años. Con el fin del verano ha aparecido la preocupación por la vuelta a la rutina. La vuelta al cole de los más pequeños y la vuelta a la oficina de muchos trabajadores viene marcada de planes, protocolos y decálogos. Según los datos publicados por la OMS, alrededor del 70% de los infectados por el virus es asintomático, por lo que existe un gran riesgo de estar contagiado y trasmitir la enfermedad sin saberlo. Por este motivo, conocer el estado de salud y saber si se ha pasado o no la enfermedad y si se cuenta o no con cierta inmunidad se ha convertido en fundamental. UGROUND, empresa líder en transformación social y empresarial hacia el mundo digital, ha desarrollado para e Salud Plus una plataforma tecnológica especializada en ofrecer el servicio de toma de muestras a domicilio y en empresas para realizar test de parámetros relacionados con la salud.

eSalud Plus trabaja en colaboración con la clínica CEMTRO, que cuenta con uno de los mejores laboratorios en España, con una fiabilidad de un 97,5% y especificidad del 99,9%, en las PCR y una fiabilidad del 87,9% y del 97,2% para los test rápidos IgM e IgG, respectivamente, ambos con especificidad del 100%.

Desde su funcionamiento, eSalud Plus ha realizado más de 2.000 test rápidos, de los que el 90% tuvieron un resultado negativo. Al 10% restante se les hizo una PCR, de las que solo la mitad dio positivo.

Este servicio se realiza con un equipo de médicos y enfermeras de primer nivel, siguiendo los protocolos de trabajo y seguridad establecidos por el Ministerio de Sanidad, y que permite a los usuarios eliminar los riesgos de contagio relacionados con los desplazamientos y esperas en centros sanitarios.

El proceso es muy sencillo:

La persona interesada rellena en la web un formulario con sus datos personales y de salud.

Reserva fecha para la realización del test.

El médico hace una consulta telefónica al paciente y, si procede, la prescripción del tipo de test a realizar.

Confirmación de la cita.

La enfermera se desplaza hasta el domicilio o empresa a realizar la prueba en condiciones sanitarias de máxima seguridad e informa del resultado del test rápido en el momento. (Si le han hecho una prueba PCR, se envía la muestra al laboratorio para su posterior análisis).

En 24 horas el cliente recibe los resultados del test realizado

La demanda está siendo tal, que la compañía prevé realizar hasta Navidad, unos 20.000 test.

