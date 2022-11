Vatel España Hotel & Tourism Business School albergará la 9ª Edición del Foro de Empresas Hoteleras Vatel 2022 en formato presencial

Vatel España organiza para los estudiantes del programa Bachelor Degree in International Hotel Management y MBA in International Hotel and Tourism Management un encuentro anual exclusivo, clave para la búsqueda de sus practicas: el Foro de Empresas Hoteleras/COMUNICAE/

El evento de máxima importancia reunirá un centenar de profesionales del sector hotelero y estudiantes de los dos campus de la reconocida escuela de dirección hotelera española. La 9º edición del Foro de Empresas Hoteleras se desarrollará durante el día 28 de noviembre, en formato presencial, y reunirá a más de 100 empresas de la Industria Turística nacionales e internacionales; será el vínculo de unión entre los representantes de las compañías participantes y grandes cadenas hoteleras en búsqueda de nuevos talentos y de alumnos en prácticas para la temporada verano 2023.

Han anunciado su asistencia prestigiosas empresas hoteleras, así como: 7pines Resort Ibiza, Abadia Retuerta, Ac Hotels By Marriott, Accor, Akelarre Relais & Châteaux, Akili Travel, Am Resorts Management, Apart Malaga, Asia Gardens Hotel & Thai Spa (Royal Mediterranea S.A.), Barceló Hotel Group, Boho Club, Comunidad De Propietarios Del Apartotel Meliá Castilla, Coolrooms Hotels, Dear Hotel, Derby Hotels, Four Seasons Hotel Madrid, Grupo Hotusa, H10 Hotels, Hard Rock Hotel Madrid, Heritage Madrid Hotel, Hidden Away Hotels, Hilton Of Spain, Hospes Hotels, Hotel Arts Barcelona, Hotel El Palace, Cotton House, Hotel Hacienda Zorita, Hotel Hilton Cancun An All Inclusive, Hotel Intercontinental Madrid, Hotel Miramar Barcelona, Hotelatelier, Hrc International, Hyatt Centric & Thompson Madrid, Hyatt France, Iberostar Hotels & Resorts, Ihg Hotels & Resort, International Trainee Network, Jumeirah Hotels And Resorts, Jumeirah Port Soller Hotel & Spa, Mandarin Oriental Ritz, Madrid, Mandarin Oriental, Barcelona, Marugal Distinctive Hotel Management, My City Home, Nh Hotels Group, Nobu Hotel Ibiza Bay, Oku Ibiza, Only You Hotels, Palladium Hotel Group, Pestana Hotel Group, PGA Catalunya Golf And Wellness, Pierre Vacances, Placement International, Portblue Hotel Group, Preiper Luxe, Quinta De Los Cedros, Radisson Hotel Group, Renvyle House Hotel, Ritz Carlton Penha Longa Resort, Rmc Asia, Room Mate Hotels, Royal Palm Beachcomber Luxury, Sagesa Hospitality, Salvaje Europe Holding Sani / Ikos Group Spain, Sani/Ikos Group, Selina, Hotel La Villa Haussmann Paris & Hotel Le Domaine du Mas de Pierre, Six Senses Douro Valley, Portugal, Six Senses Ibiza, Smartrental, Sport Hotels Resort & Spa, Spring Hoteles, Costa Navarino Resort, The Inua Collection, The Madrid Edition, The Ritz-Carlton Abama, The Westin Palace Madrid, The Student Hotels, Turijobs, Unico Hotels, W Algarve Hotel & Residences, W Barcelona Hotel, W Ibiza, Coronas Playa, Grupo Lalalá, Dumplin Bazaar, Sunset Hospitality Group, Panoram Hotels, entre otros.

El Departamento de Prácticas de Vatel España sirve de intermediario y de apoyo entre los diferentes establecimientos de la Industria Turística y sus alumnos, siendo el objetivo principal de este encuentro de networking facilitar oportunidades profesionales tanto de prácticas y/o empleo a su alumnado.

Gracias a la estrecha colaboración de Vatel España con las compañías participantes, éstas facilitan a sus alumnos ­­todos aquellos periodos de formación necesarios para que éstos adquieran nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, además de aplicar lo aprendido previamente durante sus clases teóricas en Vatel. Y del mismo modo, facilitamos talento a las diferentes empresas participantes.

Susana Moreno, Talent Manager Vatel España, agradece de antemano la labor de más de 300 entrevistadores pertenecientes a los departamentos de Recursos Humanos de los mejores establecimientos del sector que estarán presentes durante esta jornada de Foro.

"En esta nueva edición de nuestro HOSPITALITY RECURITMENT FORUM VATEL 2022, destacar que participará una gran diversidad de compañías de la Industria turística: No solo cadenas hoteleras, y hoteles independientes sino también restaurantes, start-ups con proyectos innovadores de emprendimiento, consultoras turísticas, agencias de mediación internacional… trayendo todas ellas un amplio abanico de oportunidades de prácticas y ofertas laborales, tanto nacionales como internacionales, para la temporada 2023. Un año más, destacan los Programas de Management Hotelero enfocados a alumnos de niveles superiores como tercer curso y MBA, así como la posibilidad de participar en las aperturas de los nuevos establecimientos del sector".

El Director General de Vatel España, Philippe Gandet, resalta el alto interés de los hoteles participantes al Foro de Empresas: "cada año, más y más empresas colaboradoras se reúnen en este evento anual único, cuyo objetivo es ofrecer a los alumnos Vatel las mejores vacantes para sus prácticas de verano; este año recibiremos a un numero récord de empresas, señal positiva de la recuperación de un sector afectado por los acontecimientos de los últimos años".

