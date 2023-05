Vehicle Finder 4G, la nueva generación de localizadores GPS para vehículos

Es apto para automóviles, motos, quads, embarcaciones, autocaravanas, etc. y se alimenta con una batería de coche u otras fuentes de alimentación con voltaje entre 9V a 75V y su cable es lo suficientemente largo para permitir esconderlo en lugares difíciles de encontrar para los ladrones. Funciona con tecnología 4G e informa del movimiento no deseado de un vehículo, detectando su posición exacta en más de 100 países/COMUNICAE/

PAJ GPS, compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización, ha lanzado al mercado Vehicle Finder 4G, un localizador apto para todo tipo de vehículos con tarjeta SIM incorporada que se conecta a una batería o al sistema eléctrico. Tiene un precio de 99,99€.

Este dispositivo incorpora un cable de 1.5 metros, lo que permite conectarlo directamente a la batería o a otras fuentes de alimentación de la misma, por lo que no es necesario recargarlo. Esto permite esconderlo en lugares difíciles de encontrar para que los ladrones no puedan inutilizarlo. El aparato es apto para todo tipo de vehículos: coches, motos, quads, bicicletas eléctricas, embarcaciones, autocaravanas, etc.

El localizador avisa inmediatamente si hay un movimiento no deseado

El localizador detecta movimientos no deseados y envía una señal inmediata por correo electrónico o notificación push al móvil, tablet o PC, indicando la ubicación exacta del vehículo con cobertura en más de 100 países. Para acceder a todos estos servicios a través de la aplicación del Portal Finder PAJ hay que contratar una suscripción desde 4,17€ al mes (se puede interrumpir la suscripción en cualquier momento).

Además, el dispositivo también emite una alerta si se activa o desactiva el encendido, si se interrumpe la alimentación, si se supera una determinada velocidad o si el vehículo traspasa una zona previamente delimitada.

Sirve para optimizar la gestión de flotas de vehículos

Vehicle Finder 4G también permite conocer las rutas realizadas por el vehículo durante 365 días, por lo que también puede ser muy útil para optimizar la gestión en las flotas comerciales y conocer velocidades medias, kilómetros recorridos, entre otras características. También puede ayudar a localizar a los ocupantes de un vehículo en caso de accidente o emergencia.

El uso generalizado de este tipo de dispositivos hace que disminuyan los robos de vehículos

El robo de vehículos es un delito que se está reduciendo gracias al uso de localizadores. Según Alexander Sarellas, director de PAJ GPS, "el uso de estos dispositivos representa un factor disuasorio para los delincuentes; mientras mayor sea la dificultad para sustraer un vehículo, menor será la probabilidad de que lo seleccionen como objetivo".

PAJ GPS es una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España. Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal "FINDER" es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.

