Veline Ong, premiada por su trayectoria profesional como empresaria y consultora

La empresaria y consultora china Veline Ong ha recibido el premio "A la trayectoria profesional", que le fue concedido en la VIII edición de los galardones que concede anualmente la revista ‘Madrid Magazine’, dirigida por Clara Tena, en una gala que tuvo lugar el pasado 4 de noviembre en el Hotel Wellington de Madrid, a la que asistieron más de 200 personas, y en la que fueron premiados también destacadas personalidades del mundo empresarial; artístico, como el actor Fernando Cayo; cultural, como el humorista Bigote Arrocet, y periodístico, como Nieves Herrero, Paco Lobatón o Juanma Romero, y que terminó con una subasta benéfica a favor de la ONG YAcción.

Veline Ong ha querido agradecer este premio recibido, "a la revista ‘Madrid Magazine’ y a mí misma también, porque es el fruto a mi trabajo, a la confianza que tengo en mí y a la lucha y al esfuerzo que pongo cada día, a pesar de los años tan duros y difíciles que nos está tocando vivir".

Además, ha manifestado que "estoy muy agradecida por este premio, aunque soy una empresaria discreta y que me gusta trabajar en silencio. Ahora toca seguir trabajando en bastantes proyectos que tengo en marcha, en sectores relacionados con la actividad inmobiliaria, la alta tecnología, la alimentación, las start-up, el turismo, la sanidad, la salud y la belleza, las energías renovables y las cadenas de franquicias".

No obstante, y tal y como asegura Veline Ong, "dados los tiempos que vivimos actualmente, con la covid, la guerra de Ucrania, la crisis mundial…, estoy transformando todos los negocios al canal online, que está triunfando mucho y, lo más importante, no tiene fronteras, funciona en cualquier lugar, y es en lo que me estoy centrando ahora, porque es lo que demandan los consumidores y porque ya es el presente".

Finalmente, añade que "este premio lo recibo con mucho cariño, ya que tiene un fin social de ayuda a la ONG YAcción, y seguro que me ayuda en mi trabajo como empresaria y consultora, faceta en la que sigo formándome y haciendo estudios de mercado para ofrecer lo que realmente necesitan los clientes. Y también quiero seguir contribuyendo a mejorar la situación económica y a enseñar a los jóvenes emprendedores para que elijan bien el camino empresarial que quieran seguir y sepan manejar correctamente sus finanzas".

Acerca de Veline Ong

Veline Ong nació en Shanghái (China). Se quedó huérfana de madre a los 13 años y se fue a vivir a Singapur, donde estudió Marketing y Relaciones Públicas. Posteriormente obtuvo una beca para ir a Nueva York, ciudad en la que permaneció desde los 20 a los 23 años. Desde allí se trasladó a España para terminar sus estudios y fijar su residencia.

Actualmente, Veline Ong es socia de una empresa de consultoría de alto nivel entre China y España, donde asesoran a las compañías de ambos países en grandes inversiones inmobiliarias, de importación y exportación, y de alta tecnología, una labor profesional que la ha convertido en una de las mujeres más influyentes en los negocios con el gigante asiático.

A su vez, Veline Ong es una mujer solidaria, ya que colabora con la ONG Mensajeros de la Paz, fundada por el Padre Ángel. Además, durante la pandemia ha participado junto a la comunidad china en España, para conseguir mascarillas y equipos de protección gratis para sanitarios, policías y hospitales.

