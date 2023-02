Venta de coches con reserva de dominio

Cuando un coche se vende a plazos, la financiera que da el préstamo le pone lo que se denomina “reserva de dominio”, a fin de que la persona que está pagando el vehículo no lo pueda vender hasta que no termine de cancelar las letras.

Por eso, se da la situación de que muchas personas necesitan dinero, pero no pueden deshacerse del coche, lo cual ya no es un problema gracias a empresas que se anuncian con un Vende tu coche con reserva de dominio.

Vende tu coche con la ayuda de un profesional

En un principio, un coche con reserva de dominio no se puede traspasar, ya que, en realidad, hasta que no se levante esa reserva no somos los propietarios legales del vehículo, pese a que el permiso de circulación esté a nuestro nombre.

No podríamos vendérselo a un particular y aquí es donde entran las empresas especializadas como ExportAutosPlus, que se dedican de forma profesional a la compra de estos vehículos.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento es muy sencillo, puesto que solo tenemos que entrar en su web, rellenar un formulario y recibir la tasación. Tendremos que dar datos como la marca, el modelo, cuándo se fabricó, los kilómetros, el estado, la ciudad y un número para que nos llamen, además de subir algunas fotos.

Esta empresa nos da la tasación y si estamos de acuerdo nos ingresan el dinero en el banco, encargándose de todo el papeleo posterior sin que nosotros tengamos que hacer nada. Serán ellos los que levanten la reserva de dominio con el fin de poner el coche a su nombre y poder venderlo después, ya libre de cargas.

Compran coches con todo tipo de cargas

Ya sabemos que un coche con cargas no se puede vender, y a la reserva de dominio podemos añadir otras como los embargos, el precinto judicial, el leasing, la quiebra de la empresa u otros problemas que no tienen que ver con estas, sino con el estado del coche, como aquellos que padecen una avería seria.

Comenzando por los temas legales, y al igual que ocurre con la reserva, no se pueden vender estos coches a no ser que alguien asuma las cargas, de manera que esta empresa nos da una solución excelente. Gracias a ella, vamos a poder dar salida a esos automóviles que de otra manera no es posible poner en el mercado, obteniendo así liquidez que nos vendrá muy bien en los momentos complicados.

Algo similar ocurre con los coches averiados, ya que si se trata de una rotura grave será casi imposible venderlos a los particulares, pero sí que los comprará un profesional que tenga un buen equipo de mecánicos y que sabe a la perfección el coste de arreglarlos y el beneficio que se puede obtener.

Poner a la venta un vehículo con cargas es prácticamente imposible a nivel particular, puesto que nadie nos comprará un automóvil que no puede poner a su nombre. Por suerte, existen empresas que los tasan y que nos ingresan el dinero, encargándose de levantar estas cargas de manera posterior.