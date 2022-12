Ventajas de ir a un psicólogo

¿Te has preguntado en algún momento si necesitabas ir a un psicólogo? ¿Alguien te lo ha recomendado? ¿Sientes que hay situaciones en tu vida que no puedes afrontar o ciertas emociones que no puedes controlar?

Cuando a una persona se le aconseja ir a psicoterapia, la respuesta normalmente suele ser de rechazo: «yo no estoy loco». Hay muchos prejuicios e ideas erróneas alrededor de este tema y, a veces, personas que no pueden llevar a cabo una vida normal y se enfrentan a problemas que no son capaces de solucionar evitan ir a un psicólogo por miedo o por falta de conocimiento.

Sin embargo, la psicoterapia tiene muchas ventajas y, hoy en día, es un tema cada vez menos tabú en nuestra sociedad. Desde diversos centros de psicólogos en Tres Cantos, como Tandandgram, se nos recomienda acudir a una consulta si encontramos en nuestro día a día dificultades a la hora de enfrentarnos a ciertos problemas para poder adquirir las estrategias y habilidades necesarias.

¿En qué consiste la psicoterapia?

Generalmente, descubrir que necesitamos ayuda psicológica es un proceso difícil. Todo surge a raíz de un malestar que no podemos gestionar y que nos impide llevar a cabo una vida normal. De esta forma, la psicoterapia es una herramienta que puede mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud mental, nuestras relaciones interpersonales y habilidades sociales y nuestro bienestar emocional. Además, es una forma de aumentar la motivación y la autoestima.

Por otra parte, las motivaciones o necesidades de cada paciente son distintas. Por tanto, la profesionalidad y la cercanía son requisitos importantes, así como la creación de un espacio seguro donde las personas se puedan sentir escuchadas para poder identificar sus metas y objetivos. Este entorno de confianza es un factor clave en la psicoterapia, puesto que permite el desarrollo personal y potencia la inteligencia emocional del individuo. En psicólogos en Tres Cantos, se proporciona una atención personalizada y profesional, en un espacio creado específicamente para que el paciente se sienta acogido y pueda desarrollar su potencial plenamente.

Ventajas de ir a un psicólogo

Eliminar creencias limitantes

Normalmente, creamos un mundo personalizado de significado y coherencia a través de interpretaciones adquiridas de nuestra realidad y no a partir de hechos comprobados empíricamente. Por tanto, es posible descubrir que algunas creencias no se corresponden objetivamente con la realidad y limitan nuestro potencial.

Establecer metas y lograr objetivos

Gracias a la ayuda profesional, podemos conocernos mejor a nosotros mismos y desarrollar nuestras capacidades. Mediante un plan de acción consistente, conseguimos superar miedos y bloqueos internos que suelen aparecer en el momento de enfrentar un nuevo reto.

Superar conflictos

Las situaciones conflictivas forman parte de nuestra rutina y, si no somos capaces de enfrentarnos a ellas, pueden llegar a perjudicar nuestra forma de vida, así como nuestras relaciones interpersonales. Acudir a un psicólogo te proporciona herramientas para analizar y resolver estos conflictos desde una perspectiva diferente.

Aumentar tu autoestima

Quererse a uno mismo es el primer paso para poder querer a los demás y poder mantener relaciones saludables. La psicoterapia te permite conocerte mejor y aceptar tanto tus virtudes como tus defectos.

Evitar comportamientos tóxicos

La ayuda de un profesional no solo te permite identificar patrones negativos de conducta y pensamientos autodestructivos, sino que también te proporciona las estrategias necesarias para superarlos.

En centros como Tandandgram puedes encontrar la ayuda que necesitas para desarrollar tu potencial y enfrentarte a los problemas de tu día a día. Todo esto en un entorno seguro donde se prioriza una atención personalizada según las necesidades del paciente.