Ventajas de llevar calzado de seguridad según Forli: comodidad, seguridad y estilo combinados

El calzado de seguridad es una pieza esencial para cualquier persona que realice trabajos que sean exigentes. El calzado de seguridad debe ser cómodo, elegante y ofrecer la protección necesaria para mantenerse seguro en el trabajo

Forli pretende cambiar el concepto de calzado de protección. Zapatos cómodos y ligeros a la vez que atractivos e innovadores.

Los trabajadores de la construcción, la hostelería y la industria necesitan llevar el calzado de seguridad adecuado para estar cómodos y seguros en el trabajo.

Desde suelas antideslizantes hasta punteras de fibra de vidrio o plantillas acolchadas, hay una serie de características diseñadas para ofrecer una protección y un confort superiores ante zonas resbaladizas o peligrosas.

El calzado de seguridad es una opción cada vez más popular para quienes desean mantenerse seguros y cómodos en el trabajo. Sus diseños de moda, su gama de colores y sus estilos permiten a los usuarios ir elegantes a la vez que seguros.

¿Qué son los zapatos de seguridad?

Los zapatos de seguridad son el calzado perfecto para cualquier persona que trabaje en un sector que requiera una protección ante los riesgos que pueda haber en su puesto de trabajo. Esto incluye a los trabajadores de la construcción, los ingenieros, los mecánicos, los trabajadores sanitarios y muchas otras ocupaciones.

Aunque los zapatos de vestir son estupendos para la oficina, carecen de la protección y la durabilidad necesarias para escenarios de más riesgo impidiendo andar sobre superficies de barro, agua o deslizantes de forma segura y cómoda.

Los zapatos de seguridad, frente al calzado convencional, están fabricados con materiales más duraderos, confortables y cumpliendo las normas de Seguridad vigentes.

Este tipo de calzado tiene que pasar una serie de ensayos y estar certificado bajo la norma EN ISO 20345. Hay múltiples combinaciones posibles dentro de los zapatos o botas de seguridad, dependiendo de los riesgos que se deben cubrir con los mismos. Esto significa que las personas que necesitan un apoyo adicional pueden elegir un zapato de trabajo cómodo y con estilo.

Beneficios del uso de zapatos de seguridad

Aparte de los beneficios obvios del uso de zapatos de seguridad, también hay algunos beneficios menos conocidos. El uso de un par de zapatos para el trabajo en un campo que requiere protección adicional puede mejorar la postura y la forma de andar. Esto puede ayudar a reducir y prevenir el dolor de espalda, de rodilla y de pies.

Además, el uso de calzado antideslizante puede ayudar a evitar resbalones y caídas mientras se trabaja en zonas húmedas o resbaladizas. Reducir el número de lesiones durante el trabajo puede aumentar la confianza, lo que a su vez puede conducir a un entorno laboral más productivo.

Ejecutar las tareas con un calzado de trabajo cómodo y elegante también puede ayudar a mejorar la productividad y el estado de ánimo. Pueden reducir el dolor de pies y de espalda y mantenerle en movimiento durante su jornada laboral.

a. Comodidad

La comodidad es una parte esencial de cualquier zapato, bota o zapatilla de seguridad. Los zapatos de seguridad pueden encontrarse en muchos estilos y diseños diferentes.

Pueden ser robustos y resistentes, o tener un aspecto elegante y profesional. Los zapatos de trabajo no sólo son cómodos, sino que también están diseñados para ser resistentes y duraderos. Esto significa que se pueden utilizar en gran variedad de entornos.

b. Seguridad

La seguridad es otra parte esencial de cualquier par de zapatos de seguridad. Las suelas antideslizantes son una necesidad para las personas que caminan sobre superficies húmedas o resbaladizas. Esto se debe a que las suelas antideslizantes están diseñadas para proporcionar una tracción y estabilidad adicionales.

Hay una variedad de zapatos de trabajo disponibles con suelas antideslizantes. Pueden estar fabricados con una suela de goma o poliuretano entre otras. Estas suelas están diseñadas para proporcionar la cantidad adecuada de tracción, incluso en las superficies más húmedas.

Otra forma de aumentar la seguridad mientras se usa el calzado de trabajo es mediante la puntera de seguridad, que este tipo de calzado incorpora. En las punteras se usan distintos materiales, siendo la opción más extendida la de las punteras de fibra de vidrio, que proporcionan un mayor confort y recuperan su forma después de un impacto sobre la misma.

Es por ello que siempre que exista el riesgo de caídas de objetos sobre el pie, se exige el uso de un calzado de seguridad. Sin este riesgo se podría usar un calzado ocupacional, que no lleva puntera, pero que puede incorporar diversas protecciones. Este tipo de calzado se define dentro de la norma EN ISO20347.

c. Estilo

El hecho de que los zapatos, zapatillas o botas de seguridad estén diseñados para ser seguros y resistentes no significa que no puedan tener estilo. Hay muchos estilos diferentes de zapatos o botas de trabajo disponibles. Esto significa que se puede encontrar la combinación adecuada de estilo y seguridad para cada entorno de trabajo.

Es importante también diferenciar entre zapatos, botas o zapatillas de seguridad para hombres y para mujeres. El pie de un hombre y de una mujer es distinto y ya es posible encontrar en el mercado zapatos de seguridad para mujer así como zapatos o botas con hormas especialmente diseñadas para el confort de ellas.

Diferentes tipos de zapatos de seguridad

Dependiendo de su entorno de trabajo, puede optar por comprar un par de botas de trabajo o zapatos de seguridad. Están diseñadas para proteger los pies de posibles riesgos y peligros. Suelen estar fabricados con materiales resistentes y pueden adquirirse en una gran variedad de estilos, diseños y colores.

Las botas de trabajo son ideales para las personas que trabajan en entornos donde puede haber grandes cantidades de barro y agua. Si trabaja en una obra de construcción o en una profesión relacionada con caída constante de objetos, como la tala de árboles, las botas de seguridad ofrecen una protección adicional contra los escombros y el agua.

a. Suelas antideslizantes

Trabajar en el exterior o en construcción requiere caminar sobre superficies mojadas o resbaladizas, por lo que se debería comprar un par de zapatos de trabajo que tengan una suela antideslizante. Esto le permitirá caminar por superficies resbaladizas y húmedas sin resbalar y caer.

b. Punteras de seguridad

La puntera de seguridad es una característica esencial del calzado de seguridad, y está diseñada para proporcionar mayor protección para el pie. Esta característica es esencial para las ocupaciones en las que existe la posibilidad de que caigan objetos pesados sobre el pie.

Las hay de diversos materiales, acero, plástica, fibra de vidrio, aluminio,… Por eso es importante conocer el tipo de puntera que tiene cada calzado de seguridad, y buscar la opción que mejor se adapte en cuanto a confort y seguridad al pie.

c. Plantillas acolchadas

Las plantillas acolchadas están diseñadas para proporcionar comodidad y apoyo al pie. Esta característica es ideal para las personas que trabajan de pie durante largos períodos de tiempo.

Esto es especialmente útil para aquellos que permanecen de pie durante largas horas sobre el hormigón. Las plantillas acolchadas están diseñadas para ayudar a reducir el dolor y las molestias causadas por estar de pie sobre superficies duras.

d. Diseños de moda

Dependiendo del tipo de trabajo que se realice y del tipo de calzado de trabajo que se elija, es posible compara zapatos o botas de trabajo elegantes y modernos.

e. Gama de colores y estilos

Hay una gran variedad de estilos y diseños de zapatos de trabajo disponibles. Tanto si se trabaja en un almacén como en una obra de construcción, se pueden encontrar zapatos de trabajo que proporcionen la cantidad adecuada de protección y comodidad para cada entorno.

Una amplia colección de modelos desarrollados con las últimas tecnologías permiten a Forli adaptar sus productos a cualquier tipo de necesidad que pueda tener el trabajador, incluyendo una amplia cantidad de sectores laborales.

Últimas tecnologías en el zapato de seguridad

En Forli ofrecen calzado de seguridad con las siguientes tecnologías:

Cloud Comfort . Tecnología desarrollada para el expanso o confort del piso, resultante de una formulación de Poliol e Isocianato de baja densidad con propiedades antiestáticas y con gran capacidad de amortiguación y aislamiento térmico .

. Tecnología desarrollada para el expanso o confort del piso, resultante de una formulación de Poliol e Isocianato de baja densidad con . Membrana Forliflex . Membrana desarrollada para impedir la penetración de líquidos en el corte y mantener los pies secos . Es capaz de transpirar hacia el exterior para eliminar el exceso de vapor de agua en el interior del calzado.

. Membrana desarrollada para . Es capaz de transpirar hacia el exterior para eliminar el exceso de vapor de agua en el interior del calzado. Ajuste In-Fit . Tecnología creada para mejorar el ajuste del calzado durante todo el contorno del pie, desde el interior hasta el exterior de este. Ayudando a una mayor precisión en la pisada .

. Tecnología creada para mejorar el ajuste del calzado durante todo el contorno del pie, desde el interior hasta el exterior de este. Ayudando a una . Forli PMF. Plantilla interior antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha. Consta de 3 áreas que forman parte de las 3 fases involucradas en la marcha; impacto, apoyo y despegue.

