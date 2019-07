El verdadero Código Da Vinci: la mejora de la resonancia resolverá el problema energético del futuro

Neutrino Energy: Neutrino Energy Group es una asociación de investigación germano-estadounidense cuya investigación se centra en el uso de partículas de radiación invisibles para la producción de energía/COMUNICAE/

Los neutrinos, partículas de alta energía que golpean continuamente la Tierra como parte de un espectro invisible de radiación son, según los últimos cálculos, una fuente de energía inagotable. "La ley de conservación de la energía es adecuada", afirma el físico Prof. Dr. R. Strauss, exinvestigador asociado al Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos.



Desde 2008, las empresas NEUTRINO INC.(Estados Unidos), Neutrino Deutschland GmbH y Neutrino ENERGY Research and Development UG han investigado conjuntamente, al igual que Neutrino Energy Group, cómo generar electricidad a través de la radiación espacial. Aunque es en la actualidad cuando estos estudios han recibido más atención. Las investigaciones de los últimos dos años en la Universidad de Chicago y en otros institutos muy conocidos de los Estados Unidos han puesto de relieve que esta alternativa energética tiene una gran potencial y que garantizará el suministro mundial de energía para el futuro.

El verdadero secreto de la energía de los neutrinos

El suministro de energía de los hogares de hoy en día se basa principalmente en un tipo de combustión nociva para el clima producida por los combustibles fósiles como el petróleo o el gas. La mayor parte de la energía consumida se produce en grandes centrales eléctricas y después se lleva hasta los puntos de consumo a través de enormes líneas eléctricas. Precisamente esta semana, Altmaier, Ministro Federal de Economía, anunció que Alemania necesitaba nuevas líneas eléctricas para seguir ampliando masivamente la red.



Cada kilómetro de cable significa una pérdida de energía, enormes costes para la construcción de la ruta y, por tanto, elevados precios en el suministro de electricidad para los consumidores.



El azote a la naturaleza y al medioambiente ya no es una carga silenciosa para los humanos y los seres vivos debido a las secuelas del electrosmog (radiación electromagnética) y al daño climático. Por ejemplo, la producción de energía de lignito debe ser superada en el futuro por nuevos enfoques en el suministro de energía. "Exigir otra ampliación de redes eléctricas es un retroceso", según dice el Prof. Dr. med. Strauss, puesto que hay alternativas más eficientes.



En el futuro, la energía debe estar siempre disponible donde sea que se consuma, es decir, en el hogar. Se podría denominar como energía Z. Por ejemplo, se instala un cubo de energía de neutrinos que suministra energía eléctrica de forma completamente independiente a la red eléctrica suprarregional (similar a la fotovoltaica), donde la luz, el espectro visible de la radiación, se transforma en energía. Pero en este caso, con la ventaja de que se puede proporcionar energía durante 24 horas, puesto que la radiación de la que se habla llega a la Tierra incluso en completa oscuridad. Tener constancia de este hecho en el futuro es el objetivo de Neutrino Energy Group con NEUTRINOVOLTAIC. Los investigadores también están aprovechando el hecho de que la demanda de energía de los electrodomésticos sigue disminuyendo progresivamente. Esto reduce significativamente los obstáculos en el camino que lleva hacia la energía descentralizada y a la independencia de la red en el futuro.



Las investigaciones avanzan respetando la ley de conservación de energía

Aunque tuvo escasa repercusión en el 2015, el Premio Nobel de física fue otorgado a dos científicos que han puesto la evidencia matemática y física la eficiencia de la energía de neutrinos a través de sus investigaciones. Arthur McDonald y Takaaki Kajita pudieron probar que los neutrinos tienen masa. De hecho, gracias a los hallazgos pioneros de Albert Einstein, también se puede saber que siempre que hay algo de masa, también hay energía (E = mc²). Las investigaciones han recibido poca atención por parte de los medios de comunicación, aunque muchos científicos de todo el mundo están trabajando ahora para desarrollar aún más los resultados. Los nuevos hallazgos de 2016 y 2017 han confirmado la certeza de que los neutrinos y otras radiaciones cósmicas de fondo requieren de energía para transformarse. "La ley de conservación de la energía tampoco se incumple, puesto que es un sistema abierto que se alimenta continuamente de nueva energía", dijo el Prof. Dr. med. Strauss.



El verdadero Código Da Vinci

El desarrollo clave ahora es la conversión de la energía de esta radiación en corriente eléctrica utilizable. Los desarrolladores utilizan oscilaciones en nanopartículas que se multiplican por medio de estructuras inteligentemente dispuestas. El uso de los pulsos del flujo de partículas ayuda al fenómeno físico de resonancia. Un sistema absorbe y amplifica las vibraciones. Esto funciona si los impulsos no actúan de manera constante en el sistema, sino con un retraso en el tiempo. Con la geometría y la disposición adecuadas, los movimientos no solo se recogen, sino que también se amplifican para que se pueda obtener energía de estos movimientos. "Similar a la dirección del viento, donde los molinos de viento hacen que las aspas se muevan, las partículas hacen que los átomos vibren", manifiesta el Prof. Dr. med. Strauss, y enfatiza en el hecho de que ni el viento ni los neutrinos son atrapados, sino que la energía cinética los convierte en electricidad. En el conductor eléctrico, los electrones comienzan a moverse. Los investigadores confían en los derivados de silicio y carbono dopado como principales componentes de su transductor. Las sustancias se organizan en tamaño nanométrico a través de diferentes capas para que formen una superficie física lo más amplia posible. En esta disposición adecuada de recubrimientos, el verdadero código Da Vinci esta tecnología en su patente WO2016142056 A1, 7.03.2016.



Creación de una resonancia óptima

El suministro de energía de la radiación de fondo cósmico solo puede tener éxito si las superficies pueden producir una resonancia óptima a partir de las vibraciones de las partículas. Los impulsos que surgen mueven electrones sobre un soporte metálico en movimiento, y solo son visibles bajo un microscopio electrónico. Esto es parte del secreto de la nueva generación de energía. "Miles de millones de pequeños molinillos, si se quiere entender de esa manera. La nanotecnología está constantemente abriendo nuevas puertas para la ciencia", añade el agrega el Prof. Dr. med. Strauss. Las pequeñas cantidades de energía que se generan a pequeña escala se multiplican para suministrar la cantidad necesaria de electricidad que se requiere para el funcionamiento de los electrodomésticos. Esto es un hito en el camino hacia el suministro de energía autosuficiente y está fuera de toda duda. El suministro de energía a través de la interacción de los neutrinos con la materia se confirmó el 18 de febrero de 2018 por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. En el futuro, Neutrino Energy podrá suministrar baterías de teléfonos móviles, computadoras, televisores o vehículos eléctricos sin necesidad de toma de corriente ni de estación de carga.

Autora: Cristina Adrover.

