'Un viaje de vida y vuelta', novedad editorial sobre el impacto vital de la expatriación

Rafael Turrón, escritor extremeño, publica su primer libro, Un viaje de vida y vuelta, donde narra una historia de crecimiento personal, superación y autoconocimiento, en un entorno disruptivo, como es Taiwán para un español.

La novela, aunque perteneciente al género de la ficción, está inspirada en las propias vivencias del autor, que crea a Francisco, el protagonista, como una suerte de su alter ego y al que enfrenta a un proceso de transformación y desarrollo individual catalizado por la decisión de aprender un nuevo idioma, chino. En definitiva, una obra que refleja cómo, en ocasiones, el ser humano se ha de separar de su yo pasado para poder evolucionar y lograr una versión mejorada de sí mismo.

La obra recoge momentos e ideas vinculados al miedo a lo desconocido y al desaprendizaje de rutinas y costumbres, pero también trata sobre sentimientos universales como el amor, la familia y la amistad, en los que el lector se reconocerá.

Un viaje de vida y vuelta está escrito con un tono dinámico y envolvente, y en él se percibe el gran y profundo conocimiento del autor de la realidad taiwanesa, pues las descripciones de lugares y tradiciones es pormenorizada, con detalles que permiten al lector viajar hasta la isla de Formosa.

“Con este libro rindo mi particular homenaje a una tierra que tan calurosamente, en más de un sentido, me acogió. Si el lector que no ha tenido la fortuna aún de visitar Taiwán, pero que tras leer sus páginas siente que ha pisado sus calles, ha conocido sus gentes, ha probado su comida, ha respirado y olido el característico ambiente de un mercado nocturno, ha intentado esquivar sus motos… mi satisfacción será infinita”, comenta Rafael Turrón, autor de la novela.

Sinopsis de Un viaje de vida y vuelta

Tras conocer una noticia que hace tambalear tanto su pasado como el presente, pues no tiene futuro, Francisco decide narrar desde su celda la maravillosa experiencia que le aportó Taiwán. Viajes que le hicieron descubrir un mundo que, después, mientras combatía en la guerra, intentó olvidar. Hoy quiere recordar y luchar con palabras para explicar quién es y quién no quiso ser, pero fue.

Disponible en rafaelturron.com

