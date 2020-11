VMware lanza la innovadora última versión de vSphere 7.0

Tiene más del 50% de cuota del mercado de los servidores virtualizados y sigue apostando por el avance hacia el Data Center Definido por software/COMUNICAE/

Tiene más del 50% de cuota del mercado de los servidores virtualizados y sigue apostando por el avance hacia el Data Center Definido por software

Vnmware no ha parado de innovar, presentando siempre soluciones definitivas, que le han hecho posicionarse como líder de mercado en la virtualización de Data Centers. Desde su nacimiento apuestan por el Data Center Definido por software, desde la virtualización de los servidores, con vSphere, pasando por el almacenamiento con vSAN, las redes NSX-T y hasta escritorios con Horizon.

Pero, en la constante actualización que se encuentra el mercado y bajo la presión de las demandas de Soluciones SAAS y Cloud Native Apps, estas acciones no eran suficiente. Así que, bajo la premisa del ‘Any’, de VMware, apostaron por la integración con Any Cloud, Any Device y Any App. Es, exactamente en este punto en el que Vmware pretende que la última versión de vSphere 7.0. sea la puerta de entrada a este nuevo mundo al que se enfrentan las empresas. Esta innovadora versión permite que desde vCenter se pueda acceder a todos los elementos que forman parte de una Cloud híbrida, con entornos legacy y multicloud. Todo esto, hace que VMware no pierda el pulso del mercado y que su certificación VP-DCV, siga siendo la más demandada del mercado.

Esta innovadora última versión Vsphere 7.0, ofrece la posibilidad de nuevas funcionalidades dentro de su suite.

Por otro lado cabe destacar ‘Skyline’; donde el fabricante americano da un paso más en la gestión de los entornos virtuales, facilitando una herramienta de reporting única hasta la fecha. Algunos de los beneficios que aporta son:

Orientación prescriptiva y predictiva basada en las mejores prácticas

Menor tiempo de resolución para las solicitudes de servicio

Identificación de errores potenciales de producto y resolución guiada antes de que ocurran los problemas

Estabilidad general mejorada del entorno

Otro de los aspectos en los que está invirtiendo VMware es en plataformas digitales para garantizar una transición fluida del espacio de oficina al trabajo remoto. En específico, ha lanzado Horizon 8, que presenta un salto sustancial a la versión anterior, estableciéndose como una alternativa basada en entornos cloud, ya que las organizaciones de hoy en día no están atadas a una única ubicación física. Esto implica entornos de cloud pública, junto con centros de datos ‘On Premise’ que albergan recursos. Es por esto que gracias a VMware Horizon 8, las organizaciones pueden operar a través de muchas nubes conocidas diferentes.

Para obtener estas certificaciones será necesario asistir a cursos específicos para cada caso. Desde JMG Virtual Consulting aconsejan acudir a empresas expertas en formación, que puedan marcar a cada estudiante los pasos para garantizar de esta manera alcanzar el objetivo propuesto.

Acerca de JMG Virtual Consulting

JMG Virtual Consulting lleva más de 10 años formando a decenas de miles de alumnos en materias como estas y consiguiendo que muchos obtengan tan ansiadas certificaciones. Además han desarrollado su propia plataforma de formación online, donde ofrecen cursos relacionados con virtualización y cloud.

Fuente Comunicae