Vytrus registra su primera patente en Europa, USA y Japón para la prevención y tratamiento de la caída del cabello

Vytrus Biotech consigue la aprobación de su primera patente en Europa, Estados Unidos y Japón

Vytrus Biotech consigue la aprobación de su primera patente en Europa, Estados Unidos y Japón

Vytrus Biotech, compañía especializada en ingredientes activos derivados de células madre vegetales para la industria cosmética, ha conseguido la aprobación de su primera patente en Europa, Estados Unidos y Japón.

La patente ha sido registrada bajo el nombre de "PEPTIDES AND PHARMACEUTICAL, NUTRACEUTICAL OR VETERINARY COMPOSITIONS FOR HAIR LOSS PREVENTION AND/OR TREATMENT" otorgada por la Oficina de Patentes Europea, la Oficina de Patentes de Estados Unidos y la Oficina de Patentes de Japón.

Europa, EE. UU. y Japón han concedido a la cotizada española una patente en el campo de la prevención y el tratamiento de la caída del cabello, enmarcada dentro de la plataforma biotecnológica propiedad de la firma denominada Fracciones Fito-Peptídicas. A través de esta plataforma, Vytrus ha desarrollado varios principios activos a partir de células madre vegetales para aplicaciones en el cuidado de la piel y el cabello.

La patente cubre la actividad de una de sus innovaciones cosméticas: Capilia Longa™. Este ingrediente activo 100% natural a partir de células madre de cúrcuma rico en factores de crecimiento vegetal (péptidos vegetales) reactiva el crecimiento del cabello, lo nutre y regenera el folículo piloso en un enfoque global basado en la naturaleza y una biotecnología sostenible y eficiente.

Esta aprobación de triple patente es un reconocimiento internacional de la singularidad de la tecnología de fracciones fito-peptídicas desarrollada con éxito por Vytrus. Un hito para la empresa biotecnológica que reafirma su garantía, solidez y confianza frente a sus clientes, distribuidores, accionistas y colaboradores.

Sobre Vytrus Biotech

Vytrus Biotech basa su actividad en la tecnología de cultivo de células madre vegetales, para el desarrollo, la producción y la comercialización de ingredientes activos de alto valor añadido en el sector cosmético. El posicionamiento como empresa pionera en el uso de esta tecnología para fines empresariales da a Vytrus Biotech una sólida base sobre la cual construir una ventaja competitiva sostenible. Con esta tecnología se pueden obtener productos totalmente naturales, con alta eficacia y patentables. Cuenta con un equipo de más de 30 personas en sus instalaciones de Terrassa, siendo la mayoría licenciados o doctores en ciencias de la vida y está presente en Europa, USA, LATAM y Asia a través de su red internacional de distribuidores.

La biotecnológica fue galardonada con el premio "Mejor Ingrediente Cosmético" en in-cosmetics Latin America 2022 por su activo Elaya Renova, "Mejor ingrediente cosmético del mundo" en in-cosmetics Global 2020 por sus ingredientes Kannabia Sense™ y Deobiome Noni™ y "Mejor Ingrediente cosmético del mundo" en 2019 por su activo Olea Vitae™, entre otros premios a nivel internacional.

