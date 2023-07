WA4STEAM presenta la Primera Edición de sus premios 'WA4STEAM Awards'

Con motivo de su 5º aniversario, estos galardones buscan reconocer, visibilizar y potenciar a los referentes femeninos del ecosistema del emprendimiento. Emprendedoras y startups podrán presentarse a las categorías de "Mejor Mujer Emprendedora en STEAM" y "Mejor StartUp en STEAM". Además, la asociación de business angels reconocerá la labor de la entidad que haya contribuido con su apoyo a los valores de WA4STEAM en la categoría "Mejor Miembro del Ecosistema"/COMUNICAE/

Con motivo de su 5º aniversario, estos galardones buscan reconocer, visibilizar y potenciar a los referentes femeninos del ecosistema del emprendimiento. Emprendedoras y startups podrán presentarse a las categorías de "Mejor Mujer Emprendedora en STEAM" y "Mejor StartUp en STEAM". Además, la asociación de business angels reconocerá la labor de la entidad que haya contribuido con su apoyo a los valores de WA4STEAM en la categoría "Mejor Miembro del Ecosistema"

WA4STEAM, la asociación internacional de mujeres Business Angels que busca aumentar la presencia de emprendedoras en STEAM y de mujeres inversoras, convoca la primera edición de sus premios 'WA4STEAM Awards' como parte de la celebración de su 5º Aniversario. Estos galardones tienen como finalidad reconocer, visibilizar y potenciar a referentes femeninos del ecosistema del emprendimiento que se han convertido en agentes del cambio, promoviendo, así, distintos modelos de liderazgo.

La presencia de la mujer tanto en el mundo del emprendimiento como en el del capital riesgo sigue siendo muy reducida, especialmente en el área STEAM. Por este motivo y con el fin de poner en valor el esfuerzo que realizan las emprendedoras al llevar a cabo sus proyectos, WA4STEAM crea estos premios que se entregarán en el WA4STEAM FUTURES FORUM en Barcelona el 15 de noviembre. Marta Huidobro, presidenta de WA4STEAM ha indicado que "con estos premios pretendemos dar visibilidad a las mujeres emprendedoras en el área STEAM. Queremos sacar a la luz todo el talento emprendedor femenino para que cada día más mujeres se vean reflejadas en nuestras emprendedoras y apuesten por el emprendimiento y las profesiones STEAM".

Así, la primera edición de los 'WA4STEAM Awards' constará de tres categorías: "Mejor mujer emprendedora en STEAM", que reconocerá la labor destacada de aquella mujer con experiencia profesional en ese ámbito del emprendimiento en España; y "Mejor Start Up en STEAM", que premiará a la startup más destacada en área STEAM fundada o cofundada por una mujer y que se encuentre actualmente en fase Serie A. En ambos casos, será un jurado especializado quién seleccione a los galardonados. Asimismo, WA4STEAM otorgarán un tercer premio, para el que no admite candidaturas, al "Mejor miembro del ecosistema". El galardonado será elegido por las asociadas de WA4STEAM, y reconocerá la contribución de la entidad (organismo, institución, aceleradora, venture capital, etc.) que más haya apoyado los valores de WA4STEAM durante 2022.

Las emprendedoras y startups que quieran optar a uno de estos galardones podrán presentar sus candidaturas de forma online desde el 20 de julio hasta el 30 de septiembre de 2023 a través de los formularios habilitados en https://wa4steam.com/wa4steam-awards/

Fuente Comunicae