Wayra reúne en Barcelona a 100 inversores con una cartera de más de 2.000 millones de euros

Elaia Partners, Point Nine Capital, Plus 8 Equity Partners, Semapa, Notion Capital y The Venture City serán algunos de los participantes en el Wayra Investor Days. 18 startups del porfolio de Wayra podrán conectar y hacer negocio con fondos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Portugal, Alemania, Italia y España

Barcelona acoge durante dos días la nueva edición del Wayra Investor Days, un encuentro que atrae a la ciudad a 100 inversores con una cartera de más de 2.000 millones de euros. Esta iniciativa representa una oportunidad de conectar el ecosistema de inversión nacional con fondos internacionales. A su vez, para las startups de Wayra España, el hub de innovación abierta de Telefónica, es una oportunidad de captar inversión, escalar a nivel internacional y conectar con los mejores fondos.

Un total de 18 startups de Wayra España especializadas en realidad virtual, internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, vídeo, conectividad y ciberseguridad, presentan hoy sus proyectos frente a una selección de fondos, nacionales e internacionales, como Elaia Partners (Francia), Point Nine Capital (Alemania), Plus 8 Equity Partners (Estados Unidos), Semapa (Portugal), Notion Capital (Reino Unido) y ­Banc Sabadell (España).

“Estas jornadas reflejan la apuesta de Wayra por coinvertir en startups maduras y tecnológicas, con un plan de negocio claro, que encajen con los proyectos estratégicos de Telefónica”, destaca Andrés Saborido, director de Wayra España.

“En esta nueva edición del Wayra Investor Days no solo nos hemos centrado en conectar las startups del portfolio de Wayra con más de 100 inversores nacionales e internacionales sino que también hemos querido ofrecer a los inversores la oportunidad de compartir dealflow y estrategias de coinversión”, explica Julian Vinué, director de Wayra Barcelona.

“Elaia se ha convertido en un inversor muy activo en el ecosistema emprendedor español. Para nosotros, Wayra Investor Days es una gran oportunidad para descubrir nuevas startups innovadoras y de invertir conjuntamente en empresas de éxito, como ya hicimos en el pasado con Wayra en el caso de Marfeel”, explica Pauline Roux, partner en Elaia Partners.

Entre las startups participantes figuran Booklyng, Made of Genes, Citibeats, Bia Power, Engidi, DataGran, Broomx, Teltoo, Clevernet, SmartIoTlabs, HDiv, YBVR, MySphera, IUrban, Quadminds, Ludus, Cognicor y Genially.

