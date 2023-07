Whirlpool lanza Space 400 Total No Frost, el frigorífico con la mayor capacidad de su categoría

El nuevo frigorífico combi de integración Space400 Total No Frost de 70cm ofrece una capacidad neta de 394 litros, un 50% más de espacio de almacenamiento/COMUNICAE/

Volver de hacer la compra y no tener suficiente espacio para todos los alimentos ya no será una posibilidad. Whirlpool acaba con todos los problemas de capacidad con el nuevo frigorífico combi de integración Space400 Total No Frost (WH SP70 T121), el de mayor capacidad de su categoría y con calificación energética E. Este frigorífico de 70cm ofrece un 50% más de espacio de almacenamiento, con soluciones intuitivas y flexibles de almacenaje, al mismo tiempo que conservará los alimentos en las mejores condiciones.

Un interior tan amplio como versátil

Se acabó el apretar, apilar o reorganizar los alimentos para que quepan en el frigorífico. El nuevo frigorífico Space400 Total No Frost ofrece un 50% de espacio adicional respecto a los combi estándar, alcanzando una capacidad neta de 394 litros. Gracias a la intuitiva Suite de Gestión del Espacio, el almacenamiento de alimentos será más intuitivo que nunca, pues permite adaptar el espacio según las necesidades del usuario y tener los favoritos siempre a mano. Estas soluciones incluyen la puerta interior flexible con compartimentos ajustables, los nuevos botelleros individuales, el nuevo compartimento para lácteos, los cajones dedicados a alimentos específicos y la bandeja de fácil acceso del congelador.

Conservación garantizada de los alimentos

El nuevo frigorífico Space400 combina la mejor tecnología para garantizar que los alimentos se mantengan a la perfección el máximo tiempo posible. La exclusiva tecnología 6TH Sense de Whirlpool monitorea constantemente los niveles de temperatura. Al detectar automáticamente las variaciones de temperatura, por ejemplo, al abrir la puerta o colocar una gran cantidad de alimentos en su interior, el sistema restaura las condiciones óptimas para asegurar una correcta conservación de los alimentos.

Por su parte, el sistema de refrigeración Total No Frost elimina la necesidad de descongelar el frigorífico, evitando la acumulación de hielo. Además, el sistema MultiFlow Inox permite un flujo uniforme del aire en toda la cavidad, asegurando una fluctuación mínima de temperatura entre los estantes para un almacenamiento versátil de alimentos.

Para dar el plus de cuidado que los alimentos frescos necesitan, este modelo incorpora dos cajones dedicados. Por un lado, Fresh Box+ que, gracias al Control de humedad, proporciona el entorno perfecto para la conservación de frutas y verduras hasta 15 días. Por otro lado, Fresh Box 0° es el mejor lugar para los alimentos más delicados, como carnes y pescados, ya que mantiene una temperatura constante de 0ºC aproximadamente, reduciendo la proliferación de bacterias.

Integración perfecta en la cocina

Este frigorífico está diseñado para integrarse perfectamente en el mueble de la cocina. El exclusivo sistema puerta deslizante con instalación invisible, con rieles ocultos detrás de la puerta del frigorífico, tiene un diseño robusto que ayuda a mejorar su instalación.

También funciona de forma muy silenciosa gracias al nuevo compresor ZenInverter, que trabaja constantemente a baja velocidad, reduciendo el consumo de energía y el nivel de ruido. Este le permite funcionar a solo 32dbA, lo que lo convierte en el más silencioso de su categoría.

