Winp, el complemento perfecto de los streamers

Sin duda alguna, la época actual es la del contenido on demand. Es un hecho que actualmente se consume la mayor parte del tiempo libre en redes sociales, medios de difusión como Youtube o plataformas de streaming, desde Twitch a TikTok/COMUNICAE/

A raíz de esta nueva forma de interactuar con los medios se han generado, como reacción, nuevas formas de emplearse. Un trabajo soñado para cualquier joven con internet: Youtuber, Twitcher, Tiktoker, Instagramer, etc, profesiones que llevan de nombre la plataforma donde ejercen acción. Muchos quieren ser parte de esta comunidad de "influencers" pero no es tarea fácil, ya que hay toda una serie de complejidades técnicas y dificultades de acceso a la rentabilización, que únicamente el 1% logra obtener ingresos estables para vivir exclusivamente de ello.

Era necesario, y hasta urgente, el dar una solución a aquellas barreras de acceso técnicas, que muchas veces determinan el éxito de un futuro influencer. Es así como trayendo el expertis de otros mercados y adaptándolo a esta nueva realidad nace Winp, como respuesta y solución a la búsqueda de apoyo en: creación de marca, gestión de redes sociales, desarrollo de nuevos negocios, y sobre todo, la gestión de contenidos desde su edición, hasta la difusión.

Este es el procedimiento "must have", necesidades básicas para poder crecer y posicionarse, donde toda una serie de tareas se deben llevar a cabo día a día. Lugar en el que por cada una de estas acciones, se encuentra un profesional especializado detrás. Dando la oportunidad, así, a que un streamer, un youtuber, un influencer, etc. pueda darse a conocer más allá de la plataforma que da nombre a su profesión, potenciando el crecimiento y el ratio de alcance por contenido generado.

"A veces el consumidor se olvida que, tras horas de entreteniendo frente a una cámara, de 10-12h seguidas, es humanamente imposible ponerse a editar, subir contenido a redes, hablar con marcas, etc. Sin embargo, el público demanda al generador más y más, y es ahí donde se da apoyo. Se trata de devolverles tiempo a los creadores".

"Come tranquilo, lo gestiona Winp. Suelo decirles".

Comenta de manera cercana el trato día a día con streamers, Nina, CEO de Winp.

Y es que darse a conocer como marca en este mundo de influencers es imprescindible. Si no se alcanza una gran audiencia y se crece progresivamente, puede que no se salga de ese 99% dando vueltas sobre el intento del éxito. Es por ello, que se hace obligatorio trabajar en todo lo demás, más allá de hacer únicamente directos o subir un contenido al vuelo.

"Para que las cosas salgan, los generadores de contenido tienen que involucrarse, la realidad es que no les da tiempo para todo y por eso desde Winp, se quiere ayudar a los creadores a hacer lo que mejor se les da, generar contenido y mientras tanto, Winp se encarga de lo demás, editar, publicar, gestionar, etc.", añade Nina.

La pandemia trajo el "boom" del streaming, y en especial, de Twitch. Esto empujó a que muchos creadores de contenido pudieran crecer en la plataforma y se dedicasen a nivel profesional, pero con ello, salieron a la luz los problemas de este nuevo sector de entretenimiento; como el número de horas que hay que dedicarle, lo complicado que es obtener ingresos y el tener que estar día a día trabajando sin descansar.

Esto hizo que Nina contactase con sus socios Álvaro Ruiz de Velasco, Fatima Belmalem y Miguel Azparren, tres aficionados al mundo de YouTube, Redes Sociales y Streaming, respectivamente, que como ella tenían ideas para aportar una solución a este problema, dando lugar a la creación de Winp.

"En Winp hay orgullo de haber ayudado en estos dos años a que más de 250 Youtubers y Streamers puedan crecer y olvidarse de tener que hacer tareas que les supone mucho esfuerzo y no les permite hacer lo que más les gusta", finaliza Nina.

Sobre el futuro, Winp espera seguir creciendo y aspira a publicar más de 2.000 contenidos al mes durante 2023. Además, pretende ayudar a los creadores de contenido en otras áreas que también les supone mucho tiempo y quizás incluso desconozcan, que les aleja de lo que más buscan, volver a tener tiempo y entretener a su público día a día.

