Wonderinterest: A pesar de la volatilidad del metaverso, sigue siendo un segmento altamente buscado por los inversores

El Metaverso es la tecnología donde más se ha invertido de toda la historia, muy por delante de otras como el iPhone, Xbox, PlayStation o los coches autónomos. A pesar de la bajada en las acciones de las empresas de metaverso, se augura un buen futuro en el medio y largo plazo

Más realidad virtual, mayor caída del valor. Así fue el año pasado en cuanto a las acciones de las compañías que conforman el llamado "metaverso". Empresas profundamente inmersas en el negocio de la creación de mundos digitales paralelos, como el gigante de los juegos Roblox o NVIDIA, líder del mercado de procesadores gráficos interactivos. Estas organizaciones han visto caer su valor más rápido que el sector tecnológico como tal.

Wonderinterest Trading, empresa de inversión para los mercados europeos, ha presentado esta semana sus nuevos productos en el mercado español, entre ellos el Metaverse Index o el Trade Responsibly (inversión basada en la sostenibilidad).

"Los inversores en compañías que desarrollan el metaverso no estaban satisfechos con los resultados durante el año pasado, pero si observamos la evolución de los últimos meses, la situación parece más optimista. La evolución solo demuestra que las fluctuaciones a corto plazo no son indicativas de tendencias a largo plazo", afirma Olivia Lacenova, analista principal de Wonderinterest Trading, y añade: "Recordemos la burbuja puntocom y su estallido en los primeros años del milenio. En aquel momento, muchos predijeron también un parón en el desarrollo del comercio electrónico o incluso un callejón sin salida en el desarrollo del comercio minorista. Ahora sabemos que no era más que una corrección lógica del desarrollo a una velocidad excesiva. Hoy, las tiendas electrónicas representan decenas de porcentajes del comercio total y poco a poco van robando una porción cada vez mayor, independientemente del crecimiento o el estallido de cualquier burbuja".

En el último año, Roblox ha salido de números negativos y acabó justo por encima de cero (0,65 %), NVIDIA también ha conseguido una ganancia bastante decente del 9 %. Sin embargo, el índice NASDAQ ha caído casi un 10 % en el último año. Las compañías que se han visto más afectadas por la caída son las del mundo de las monedas virtuales. Coinbase, que forma parte del índice de metaverso para el sector de las criptomonedas, cayó un asombroso 62 %.* Aunque la historia de su caída es una sucesión de fracasos personales, está relacionada con la ansiedad general en el mercado de activos tecnológicos.1

El pánico de la caída en lo virtual también se ilustra bien comparando a los cuatro grandes actores que tienen un peso importante en el metaverso: Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta Platforms. De ellos, el claro perdedor en términos de valor es Amazon, que ha tenido que enfrentar a una caída de un tercio en el precio de sus acciones. Le siguen de cerca las acciones de la empresa matriz de Google, el gigante Alphabet, que ha perdido un 25 % de su valor.*

Fuentes: Investing.com, Metaverse index

* El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

1 El valor de las acciones fue comparado durante el período 8-3-2022 – 8-3-2023

