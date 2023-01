Worldline firma un acuerdo plurianual con ING

Worldline apoyará a ING en la tramitación del procesamiento de emisión en los Países Bajos, Bélgica y Alemania/COMUNICAE/

Worldline apoyará a ING en la tramitación del procesamiento de emisión en los Países Bajos, Bélgica y Alemania

Worldline, líder mundial en servicios de pago, anuncia la ampliación de su partnership con ING Bank N.V., el banco internacional holandés. Worldline se encargará de la emisión y el procesamiento de tarjetas de débito y crédito para ING en varios países, según el acuerdo firmado por un periodo de varios años.

En virtud del acuerdo ampliado, ING externaliza las operaciones de procesamiento de emisiones a Worldline. Apoyándose en su tecnología y sus conocimientos técnicos, Worldline ayudará a ING a centrarse en sus competencias básicas, apoyando en última instancia las ambiciones de crecimiento del banco.

ING desarrolla su actividad de emisión de tarjetas en múltiples países de todo el mundo y subcontrata los servicios de emisión de su negocio. La externalización de este tipo de servicios permite a los bancos y otras instituciones financieras centrarse mejor en las áreas de su negocio que aportan valor añadido a sus clientes, reduciendo sus costes operativos y maximizando sus recursos. Al asociarse con Worldline, ING puede contar con servicios de emisión de tarjetas de la máxima calidad respaldados por una tecnología punta, menores costes operativos y las mejores capacidades en su segmento. Esto permite a ING ofrecer a sus clientes una gama mejorada de soluciones de emisión que cumplen plenamente con todas las normativas, a nivel local y global.

Según Alessandro Baroni, Jefe Adjunto de la Unidad Global de Financial Services en Worldline: "ING y Worldline son socios en varios países desde hace más de tres décadas. Estamos muy orgullosos de que ING no sólo prolongue este partnership, sino que amplíe el número de países y servicios. Al externalizar los servicios de procesamiento de emisión de tarjetas, ING puede centrarse en crear valor para sus clientes reinventando la experiencia de usabilidad. Este acuerdo pone de manifiesto la posición única de Worldline para poder apoyar a los bancos en su estrategia de externalización. No sólo en los Países Bajos, sino en toda Europa, y más allá".

Fuente Comunicae