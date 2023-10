Worldline ha sido anunciado como el proveedor "best-in-class" en el mercado de emisión de débito

El servicio independiente de asesoramiento y análisis, Datos Insights ha compartido los resultados de un extensivo análisis de 14 proveedores de soluciones de tarjetas de débito en el último informe "Datos Insights Vendor Guide: Global Debit Card Providers". Worldine, un líder europeo en soluciones de pago, se clasifica como "best in class", liderando en tres de las cuatro categorías analizadas: estabilidad de proveedor, solidez y servicio al cliente/COMUNICAE/

El servicio independiente de asesoramiento y análisis, Datos Insights ha compartido los resultados de un extensivo análisis de 14 proveedores de soluciones de tarjetas de débito en el último informe "Datos Insights Vendor Guide: Global Debit Card Providers". Worldine, un líder europeo en soluciones de pago, se clasifica como "best in class", liderando en tres de las cuatro categorías analizadas: estabilidad de proveedor, solidez y servicio al cliente

Como partner global de confianza en el ámbito financiero, y un líder en la industria de medios de pago, Worldline valora los resultados de Datos Insights, cuyo extensivo análisis y trabajo de referencia refuerzan la posición de Worldline como proveedor líder en el mercado de la emisión de tarjetas de débito. "Las conclusiones del informe demuestran las capacidades de Worldline como líder de la industria, y el potencial de escalabilidad de nuestra amplia cartera de productos y servicios", dice Alessandro Baroni, Head of Financial Services. "La posición de Worldline como best in class a través de criterios clave, refuerza nuestro compromiso con nuestros clientes y consumidores brindando los mejores productos, servicios, y conocimiento, permitiendo que se centren en los puntos clave de crecimiento potencial de su negocio".

Datos Insights llevó a cabo un extenso análisis de evaluación de proveedores de soluciones de emisión de tarjetas de débito a escala mundial. Se estima que el mercado global sobrepasará los 18.000 millones de tarjetas en 2027, poniendo de manifiesto la naturaleza competitiva del mercado, y la continua necesidad de inversión. En su informe, indica que, más que nunca las funcionalidades digitales son claves en las experiencias positivas de los titulares de tarjetas. Así, el enfoque de Worldline hacia soluciones digitales y carteras de productos personalizadas y dinámicas, consolida su condición como líder del sector y centrado en el cliente. Adicionalmente, el mismo informe señala que los propietarios de programas de tarjetas de débito evalúan múltiples criterios cuando eligen un proveedor. Por ello, conocer a fondo las necesidades, opciones e influencias del mercado de los clientes puede ser clave para crear y desarrollar una cartera de servicios amplia, pero optimizada.

El informe Datos Insights Vendor Guide: "Global Debit Card Providers" puede ser descargado vía: https://worldline.com/en/home/main-navigation/resources/resources-hub/publications/datos-insights-vendor-guide-global-debit-card-providers-2023.html

"El informe Datos Insights Vendor Guide es un exhaustivo proceso propio de evaluación de proveedores, diseñado para ejecutar un análisis holístico de los proveedores participantes e identificar los líderes de mercado. La Matriz de Datos Insight proporciona una guía práctica para los participantes del mercado que buscan soluciones y servicios viables de terceros proveedores" dice David Shiper, Strategic Advisor, Retail Banking and Payments, Datos Insights. "Nuestro objetivo es convertirnos en el proveedor global de información, datos y servicios de asesoramiento para los sectores de servicios financieros, seguros y retail tecnológico".

Análisis como los que ha llevado a cabo Datos Insights tienen un valor inestimable para buscar la constante innovación e inversión positiva en el mundo financiero y de pagos, altamente competitivo y en rápida evolución

Fuente Comunicae