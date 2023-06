Worldline lanza EV Charging Payments Suite para facilitar la utilización de soluciones de carga de vehículos eléctricos y acelerar su adopción

Worldline, líder mundial en servicios de pago, lanza una solución de pago integral diseñada específicamente para cubrir las demandas del creciente mercado de carga de vehículos eléctricos/COMUNICAE/

Worldline, líder mundial en servicios de pago, lanza una solución de pago integral diseñada específicamente para cubrir las demandas del creciente mercado de carga de vehículos eléctricos

Con más de 695.000 nuevos vehículos eléctricos registrados en la UE, durante el último trimestre de 2022, un aumento del 30% en comparación con el año anterior, el sector de carga de vehículos eléctricos es una de las industrias de más rápido crecimiento en toda Europa, con consumidores exigentes y la necesidad de experiencias de usuario sin fricciones.

La solución de pago todo en uno de Worldline ha sido desarrollada para satisfacer las necesidades particulares de los proveedores de redes de recarga y usuarios en el segmento de la movilidad eléctrica. Será presentada al público por primera vez en la feria Power2Drive en Munich (14-16 de junio). Además de Alemania, Worldline EV Charging Payments Suite está disponible para proveedores de redes de recarga y conductores de vehículos eléctricos en toda Europa.

En total cumplimiento con los requisitos de pago de toda la UE

Aprovechando la probada tecnología de pagos de la compañía, Worldline EV Charging Payments Suite está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de todos los representantes del ecosistema de carga de vehículos eléctricos: propietarios de infraestructuras, fabricantes de estaciones de carga, operadores de puntos de carga y proveedores de servicios de movilidad en todo el continente europeo. Una solución modular e integral diseñada específicamente para el mercado de carga de vehículos eléctricos (EVC), cumple con todos los requisitos de pago a nivel internacional y local de los proveedores y comercios con puntos de recarga en la Unión Europea, además puede ser implementada en todos los países europeos.

Gracias a las características específicas del sector, cuenta con un corto periodo de comercialización

Para apoyar eficientemente el crecimiento exponencial de las redes de recarga, Worldline EV Charging Payments Suite es compatible de forma predeterminada con todas las estaciones de carga disponibles comercialmente en Europa. Los cargadores tradicionales de los primeros proveedores son compatibles, al igual que los cargadores súper rápidos más recientes.

La Suite también cumple con todas las regulaciones más recientes, incluidas las específicas de cada país, como la calibración obligatoria en Alemania (Eichrecht). Además, se han diseñado funciones adicionales específicamente adaptadas al proceso de carga, como la preautorización, la autorización incremental y la anulación online. Esta última garantiza que los fondos nunca queden bloqueados durante mucho tiempo en la cuenta bancaria del conductor.

Los operadores se beneficiarán particularmente de un corto tiempo de comercialización, ya que Worldline EV Charging Payments Suite viene con un esfuerzo de instalación mínimo, terminales fáciles de usar y una integración simple en la nube. Los clientes reciben apoyo personalizado durante todo el proceso de integración, acompañados por los expertos en el sector de EV de Worldline.

Pagos simplificados para una mayor aceptación por parte de los consumidores

Desde la perspectiva del usuario final, Worldline EV Charging Payments Suite establece un nuevo estándar en la industria al permitir un conjunto completo de casos de uso de recarga eléctrica, como "Tap and Charge" (tocar y cargar), "Scan and Charge" (escanear y cargar) y "Park and Charge" (estacionar y cargar). Esto se complementa con opciones de pago transfronterizas, como tarjetas débito y crédito internacionales y nacionales, opciones de pago online y pagos móviles como Apple Pay o Google Pay. Gracias a esta versatilidad, los comercios pueden maximizar la aceptación de pagos en todos sus canales (en persona y en comercio electrónico) y aumentar la fidelización de los usuarios a través de una experiencia de pago simple, fluida y segura.

"Con EVC Charging Payments Suite, Worldline está llevando el panorama de pagos de movilidad eléctrica al siguiente nivel al hacer que el procesamiento de pagos sea extremadamente fácil tanto para los profesionales de la industria como para los conductores de vehículos eléctricos", comenta Radu-Vasile Pop, Global Head of Self-Service Verticals, Parking & EV Charging at Worldline. "Los proveedores de carga de vehículos eléctricos se beneficiarán especialmente de las opciones flexibles de integración y de un soporte de primera clase. Con su interfaz fácil de usar y un proceso de carga sin esfuerzo e intuitivo, resulta atractivo para los conductores y ha sido diseñado específicamente para ayudar a los comercios de cargadores de vehículos eléctricos a convertir los pagos en un activo que optimizan la experiencia de sus clientes".

Worldline presentará su solución EV Charging Payments Suite al público por primera vez en Power2Drive 2023, stand FM703/26. La feria de electromovilidad tendrá lugar del 14 al 16 de junio en Munich, Alemania.

