Worldline presenta su nueva solución para mejorar la experiencia de pago en restaurantes

Worldline [Euronext: WLN], líder mundial en servicios de pago, ha lanzado Worldline Food Services Payments Suite, una solución integral que ofrece una experiencia de pago mejorada, sin fricciones y segura para el sector de la alimentación y, en particular, para los restaurantes y sus clientes

Según las previsiones, el mercado mundial de servicios de restauración está cerca de duplicarse, pasando de 2,65 billones de dólares en 2023 a 5,42 billones en 2030. Esta expansión impulsa una transformación esencial en la industria, especialmente en el sector europeo, donde la innovación tecnológica lidera el cambio. Esta evolución busca no solo mejorar la experiencia gastronómica, sino también optimizar la eficiencia operativa y adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores. Por ejemplo, según Deloitte, el 60% de los consumidores considera que la tecnología mejora su experiencia gastronómica al agilizar operaciones y reducir los tiempos de espera.

Estas estadísticas revelan un cambio notable: desde el inicio de la pandemia, los pedidos online de comida han aumentado un 65%, mientras que el servicio de comida para llevar ha experimentado un crecimiento del 31%. Este crecimiento está transformando el concepto de los restaurantes. De tradicionales espacios para comer, han evolucionado hacia entornos tecnológicamente avanzados, donde los métodos de pago se fusionan con la experiencia del cliente. Esta evolución ha dado lugar a procesos integrales que vinculan lo físico con lo digital. Ya no se trata solo de menús de realidad aumentada o recomendaciones basadas en IA, sino de una integración perfecta de la experiencia gastronómica con plataformas digitales. Se ha alcanzado un nivel en el que el proceso de pago resulta casi imperceptible.

Worldline Food Services Payments Suite ha sido desarrollada específicamente para:

Abordar las necesidades de nuestros clientes en el sector de alimentos y bebidas, va más allá del simple procesamiento de pagos. Implica incorporar avances y tendencias del sector al facilitar soluciones digitales de vanguardia, como wallets, códigos QR y pagos a través de aplicaciones.

Destacando la experiencia de interacción con el cliente, especialmente en el punto de venta, esta innovadora solución genera una experiencia más memorable y satisfactoria. El empleo de análisis de datos, frecuentemente impulsados por IA, juega un papel fundamental en este enfoque.

Facilita una mayor conectividad en el ecosistema de servicios alimentarios al aprovechar los datos de los clientes. Esta propuesta se integra estrechamente con socios de hardware y mantenimiento para brindar servicios más específicos y personalizados, fortaleciendo así la fidelización de los clientes.

Florian Cottereau, Global Head of Sales for Retail and Food & Beverage, Merchant Services en Worldline, explica: "Worldline es un importante partner de servicios de pago de las principales marcas internacionales de restaurantes en Europa y el Reino Unido, como Subway, SSP o Areas. Con nuestra solución de servicios de pago para el sector alimentario, Food Services Payments Suite, buscamos fortalecer nuestra colaboración con cadenas de restaurantes locales y plataformas de F&B. Esta solución integral está diseñada para brindar una experiencia ágil, segura y eficiente, abarcando tanto los pagos en el establecimiento como los que se hacen online. Nuestro enfoque exclusivo de 'adquirencia a la carta' permite a comercios y partners encontrar la solución perfecta que se adapte a sus necesidades específicas".

