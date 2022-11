WOSAP y la Universidad Camilo José Cela lanzan el primer título universitario de Danza Urbana y Moderna

Se trata de la primera titulación universitaria de Danza Urbana y Moderna en España, que abarcará desde la técnica del baile hasta campos como Historia de la Danza, Formación musical o Anatomía/COMUNICAE/

Bajo el nombre de Experto Universitario en Danza Urbana y Moderna, el título tiene una duración de dos años.

Intérprete en compañías de danza, bailarín en musicales, coreógrafo para artistas y compañías, y profesor en escuelas de danza o colegios, entre las principales salidas profesionales del programa formativo.

La escuela de danza WOSAP y la Universidad Camilo José Cela lanzan el primer título universitario de danza: Experto Universitario en Danza Urbana y Moderna, un programa educativo pionero en España que echó a andar el pasado curso 21/22, de manera que la primera promoción de alumnos de "Experto Universitario en Danza Urbana y Moderna" se graduará el próximo mes de junio de 2023.

Entre las principales salidas profesionales del título universitario, que se imparte en las instalaciones de WOSAP y que tiene una duración de dos años, destacan: intérprete en compañías de danza, bailarín en musicales y programas de televisión y coreógrafo para artistas y compañías, además de profesor en escuelas de danza, colegios o centros deportivos.

A lo largo de la titulación, los estudiantes recibirán una formación que abarcará desde la técnica del baile hasta Historia de la Danza, Formación musical o Anatomía. En concreto, se impartirán las siguientes asignaturas distribuidas entre el primer y segundo curso: Historia de la Danza Urbana, Formación Musical, Anatomía del Cuerpo, Acondicionamiento Físico, Ballet, Contemporáneo, Jazz, Espacio Escénico, Jazz Funk, Acrobacias, Commercial, Floorwork, Técnica Gaga e Improvisación, Paso a dos, Laboratorio Coreográfico, Hip Hop, Old School, Acondicionamiento Físico, Modern Jazz, Groove, Afro, Choreography, House y Preparación a Audiciones.

Para Alberto López, bailarín, coreógrafo y co-director de Wosap, "la creación de un título universitario de Danza Urbana es un paso enorme para el sector de la danza en España. Es un campo en constante crecimiento y con una demanda en auge por parte de los jóvenes. Para ellos este título es una gran oportunidad de evolucionar en su formación y adaptarse a los retos que presenta continuamente este área, así como un puente para impulsar su carrera profesional".

Más que una escuela de danza

Fundada en 2008, con sede en Madrid y con más de 50 clases de baile entre Danza Urbana, Danza Moderna y Danza Contemporánea, WOSAP se convierte así en la primera escuela de danza en impulsar una formación universitaria para estudiantes españoles e internacionales.

Actualmente, la escuela de danza ofrece formación, cursos, clases y campamentos de baile, compañías de danza, así como una agencia de bailarines y eventos, supervisados e impartidos por profesores profesionales, tanto españoles como internacionales, y en activo en el sector de la Danza.

Además, WOSAP ha ganado diversos premios en certámenes de Danza a nivel nacional con las compañías Feel The Noise y Zero Dance Company a: "Mejor Coreografía", "Mejor puesta en escena", "Mejor vestuario", "Mejor idea", "Mejor pareja", entre otros. Sus instalaciones han sido sede para las audiciones de Red Bull Dance Your Style y lugar de ensayos para el musical ‘Ghost’ y artistas como: Abraham Mateo, Ana Mena, Ana Guerra o Carlos Baute. Asimismo, también han realizado producciones de danza para todo tipo de clientes, desde programas de televisión como ‘El Hormiguero’, ‘La Resistencia’, ‘Late Motiv’, ‘Zapeando’,’ hasta artistas como Vanesa Martín y Manuel Carrasco.

