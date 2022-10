A menudo los titulares de inversiones de fondos en compañías se asocian a noticias o medios financieros, económicos y de empresa, pero, ¿por qué no mirar el trasfondo de lo que una operación millonaria puede significar para el sector que aplica? ¿Por qué es tan importante que Zunder reciba 100M€ de Mirova?/COMUNICAE/

A menudo los titulares de inversiones de fondos en compañías se asocian a noticias o medios financieros, económicos y de empresa, pero, ¿por qué no mirar el trasfondo de lo que una operación millonaria puede significar para el sector que aplica? ¿Por qué es tan importante que Zunder reciba 100M€ de Mirova?

En este caso, la noticia para muchos puede ser que Zunder recibe 100M€ de Mirova (la gestora de inversiones en infraestructuras en entornos sostenibles y sociales), sin embargo, para la mayoría de los mortales españoles esta noticia tiene mayor calado: el impulso de la movilidad eléctrica a todos los niveles.

¿Qué supone esta inversión para la Movilidad Eléctrica en nuestro país?

A veces, para que algo se termine convirtiendo en norma se necesitan Leyes Gubernamentales o Reglamentos Europeos. Otras veces son modas o tendencias que imponen fabricantes o incluso distribuidoras, y otras son las propias redes sociales las que ayudan a normalizar o instaurar algo. En esta ocasión es Zunder quien, gracias a la noticia inicial de los 100M€ de Mirova y a la ya participación de White Summit Capital y otros co-Inversores, va a conseguir impulsar la movilidad eléctrica en España gracias a su tremenda apuesta por el despliegue de infraestructura de carga utra-rápida.

Situándose bien en el contexto actual, en España, según datos de AEDIVE, durante los 9 primeros meses de 2022 las ventas de VE han aumentado un 238% vs cifras de cierre de 2021. A pesar de la cifra tan salvaje, solo el 5% de los coches en España son eléctricos, aunque se espera que en 2030 sean 5M los VE que haya por nuestras carreteras. Sin embargo, si basándose en el presente, para que se pueda estar al nivel del resto de Europa, o al nivel de lo que se espera de nosotros en tan solo 8 años, se necesita un impulso grande.

Ya se ha visto que los actores que más apuestan por este empujón son los operadores de carga independientes, y dentro de esta bolsa, es Zunder quién se está comiendo el trozo de pastel más grande. Y esto no es azar ni mucho menos. Zunder desarrolló en 2017 un software propio de gestión de puntos de carga que no solo comercializa sino que utiliza en sus propias estaciones y le dotan de un servicio excelente al cliente. Además, Zunder no quiere conformarse con que cargues coche, sino que quiere que lo hagas de forma ultra-rápida y allí donde quieras. Porque Zunder no quiere que sea la infraestructura la que decida tu viaje, sino que viajes tranquilo, sabiendo que cuentas con una infraestructura de carga ultra-rápida que te apoya y te soluciona ese tema.

Zunder, el impulso que necesita el sector

En este sector, y a estas alturas, se sabe que se está en un entorno que se muerde la cola. Si no hay mayor y mejor infraestructura de carga las ventas de VE no crecen y si no crecen las ventas de VE, ¿para qué desplegar mejor infraestructura de carga? Pues Zunder, como buen niño rebelde, se ha salido de esa cola y quiere estar preparado para que, cuando los conductores españoles quieran dar el paso, la red ya esté montada. Para eso, para dar ese impulso y para poder ser los que han roto la fila, se necesita, precisamente, un espaldarazo como el que encabezaba este texto: la inversión de 100M€ de Mirova en Zunder. Porque más allá de datos financieros, esto es una noticia que define el futuro. Y con el futuro se habla no el de los conductores de VE, si no el de todos los conductores, porque antes o después, todo el mundo se desplazará en VE. Y antes o después, todo el mundo necesitará una infraestructura de red de carga ultra-rápida que ayude a no tener la tan desagradable "ansiedad por autonomía" que a día de hoy produce en muchos el desplazamiento en eléctricos.

Fuente Comunicae