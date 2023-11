Zara lo ha conseguido: tiene el clon del perfume favorito de Olivia Rodrigo en 'low-cost'

La cantante Olivia Rodrigo es una de las artistas más populares del momento. Su música, su estilo y su personalidad han conquistado a millones de fans en todo el mundo.

Además de su talento musical, Olivia Rodrigo también es conocida por su gusto por la moda. La cantante suele apostar por looks sencillos pero elegantes, con un toque personal.

Uno de los detalles que más llama la atención de los looks de Olivia Rodrigo es su perfume. La cantante suele llevar siempre consigo un frasco de perfume de la marca Narciso Rodriguez for Her.

Este perfume es un clásico de la perfumería femenina. Se trata de una fragancia floral con notas de bergamota, rosa, jazmín y pachulí.

ZARA RED TEMPTATION EDP 80 ML (2.71 FL. OZ).

El perfume de Narciso Rodriguez for Her es muy popular y, por lo tanto, también es bastante caro. Sin embargo, Zara ha encontrado la manera de ofrecer un clon de este perfume a un precio mucho más asequible.

Siempre que encontramos un perfume low-cost que parece de lujo, nuestro primer instinto es compartirlo. Bueno, el segundo, porque el primero es comprarlo deprisa y corriendo. Por eso, cuando hemos olido la fragancia Red Tempation de Zara y notado que es igual que la icónica Baccarat Rouge 540 que adoran las famosas no podíamos guardarlo para nosotras. Solo notaréis una diferencia: casi 200 euros menos.

Baccarat Rouge 540 es un perfume de autor perteneciente a la casa francesa Maison Francis Kurkdjian. De hecho, es el best-seller de la perfumería y el aroma más adorado por celebrities de la talla de Rihanna, Olivia Rodrigo o Christine Quinn. Y ahora también podría ser el tuyo, porque habemus clon made in Zara.

Este perfume de alto lujo nació en 2015 de una colaboración entre el perfumista y la cristalería Baccarat. Funcionó tan bien que se quedó como un fijo de la firma y una de las fragancias más buscadas y originales. Tanto que cuesta 235 euros el envase de 70ml. Se trata de un aroma dulce e intenso con el ámbar floral, jazmín, resina de abeto y cedro y ámbar gris como notas protagonistas.

Un precio prohibitivo para muchas de nosotras que Inditex ha venido a solucionar. Porque su propuesta de imitación es mucho más asequible, cuesta 19,95 euros por el frasco de 100ml. y huelen muy parecido. De nuevo, Zara solucionando regalos de Navidad muy especiales para las amantes de las fragancias.