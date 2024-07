Alba Carrillo, implacable con Alessandro Lequio en su defensa a Alejandra Rubio

Sin pelos en la lengua, y demostrando una vez más que no se corta a la hora de dar su opinión sobre ciertos personajes, Alba Carrillo no ha dudado en salir en defensa de Alejandra Rubio tras las críticas que ha recibido por anunciar su embarazo a golpe de exclusiva tras cuatro meses de relación con Carlo Costanzia. Y se ha mostrado implacable con Alessandro Lequio, contra el que ha arremetido con dureza.

"Lo más doloroso para Alejandra no es la gestión de la prensa, que es verdad que es trabajo y que tenemos que entender vuestro trabajo, porque también nos necesitamos, sino el dolor de alguna manera. Si estás preparado o no estás preparado, ¿pero quién está preparado para ser padre? ¿Dónde te dan el carné? Si yo aprendo cada día a ser madre. O sea, esto es una carrera de fondo y ella lo hará lo mejor que pueda, como lo hacemos todas las madres, con nuestros errores y nuestros aciertos. Y eso de ir diciéndole a la gente lo buena o lo mala madre que es me parece una desfachatez y por parte de muchas mujeres me duele muchísimo. No me extraña que se irrite" asegura poniéndose en el lugar de la hija de Terelu Campos.

Alucinada, Alba no solo ha disparado contra el ex de Ana Obregón, sino también contra Alexia Rivas, una de las tertulianas de tv más críticas con el comportamiento de Alejandra desde que hizo pública su futura maternidad. "No entiendo nada del mal fondo de algunos compañeros. Una Alexia Rivas que se ha quejado tantísimo de cómo se la ha tratado -haciendo alusión al mediático 'affaire' que protagonizó con Merlos en plena pandemia- y luego cuando tiene un momento en el que una compañera suya está en un momento delicado porque está estresada y no deja de estar embarazada..." ha criticado.

Para Lequio, un demoledor mensaje: "Es una persona que está absolutamente desautorizada para decir nada de nadie, pero jamás, y se pone con total impunidad a decir barbaridades". "Y entonces yo digo, de verdad, yo vivo en el mundo al revés, porque lo que tenéis que dejar es a esta niña que haga lo que quiera con su vida, que parece que le vamos a pagar los pañales nosotras. Ya está bien, desearle lo mejor y que sean lo más felices que puedan" apunta dirigiéndose al italiano.

Y es que no entiende que se cuestione constantemente si Alejandra va a durar o no con Carlo Costanzia. "Y que si van a romper… ¿y quién nos rompemos? Hablamos todos como si todos tenemos relaciones de 50 años, pero si no nos sale bien a nadie. Y si te sale bien, pues oye, enhorabuena, pero no le tienes que intentar gafar a los demás" zanja molesta.

Alba no solo ha salido en defensa de la nieta de Teresa Campos, sino que también se ha acordado de Anabel Pantoja en su demoledor discurso contra Lequio: "Dejad a la gente en paz, que sean felices. Y van a ser súper buenas madres porque van a ser seguro las madres que sus hijos necesitan. Yo no sé si seré buena o mala madre, pero sí que es verdad que mi hijo está feliz conmigo y eso es lo que me importa. El único que puede juzgar a un padre es su hijo. Ya está".