Alma Bollo vuelve a desfilar con su hija Jimena en 'We love flamenco'

Alma Bollo vivió este sábado un momento súper especial junto a su hija Jimena en la 'We love Flamenco' de Sevilla.

Madre e hija desfilaron juntas para el diseñador 'Santana', conjuntadas con vestidos rojo de estilo clavel bajo la atenta mirada de una Raquel Bollo muy emocionada.

Minutos más tarde, podíamos hablar con ella y nos aseguraba que estaba rebosante de felicidad tras desfilar junto a su hija: "Es el primer desfile de este año y estoy muy contenta".

Y es que no es la primera vez que la influencer desfila con su hija, ya lo hizo en 'We love flamenco 2023'.

Confesándonos que "es algo muy guay, muy emotivo, yo siempre lo hacía con mi madre y que ella ahora lo haga conmigo me da mucha alegría y a ella mucho más".

Ahora mismo, la joven está centrada en sus estudios aunque tiene algún proyecto por salir: "Pues nada, ahora mismo estoy volcada en los estudios, estoy en época de exámenes, por eso no estoy aquí toda la semana. Y nada, trabajando en mis redes sociales y con algún proyectito más que no lo cuento hasta que no se haga porque se puede chafar".