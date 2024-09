Carmen Borrego, muy nerviosa a pocas horas de su reencuentro 'virtual' con su hijo José María Almoguera

Llegó el día. Quedan horas para que José María Almoguera rompa su silencio en '¡De Viernes!' y desvele por fin el motivo de su ruptura con Carmen Borrego. "El silencio me ha perjudicado, pero ahora estoy preparado para contarlo" ha advertido en el avance de la entrevista grabada que veremos esta noche en el programa de Mediaset.

Unas declaraciones ante las que este jueves aseguraba que está "tranquilo", y que su madre tendrá que presenciar en directo, puesto que aunque su intención era no estar en el plató, los términos de su contrato le obligan a ello. "No tengo ni idea de lo que va a contar, cualquier cosa que diga me va a hacer daño" ha reconocido la tertuliana, que no ha dudado en acusar a su hijo de hacer todo esto "movido por el dinero".

Y aunque afirma que "nunca le ha hecho nada malo ni grave a José María", que espera regresar a los programas en los que colabora "con la cabeza bien alta", y que no sabe por qué se rompió su relación cuando se fue a Honduras para concursar en 'Supervivientes' ya que sostiene que antes estaba todo bien en su familia, Carmen está muy nerviosa ante la entrevista de José María y no consigue disimularlo.

A escasas 24 horas de que su hijo de sus declaraciones más esperadas, y después de que confiese que a pesar de todo la sigue queriendo porque es su madre, la hermana de Terelu Campos se ha dejado ver muy seria e inquieta, sin revelar si está preparada "para la que se le viene encima" y dejando en el aire si tiene miedo de lo que pueda contar su hijo. "Estoy bien, gracias" se ha limitado a asegurar, sin desvelar cómo afronta el hecho de tener que estar sentada en el plató de '¡De Viernes!' y presenciar el 'scoop' de José María en directo.