Carmen Lomana atiza a José María Almoguera: "Lo peor, no merece ningún respeto, que vaya al psiquiatra"

Arranca la Semana de la Moda de Madrid y, teniendo en cuenta que es una de las mujeres más elegantes de nuestro país y acapara todas las miradas con sus sofisticados looks en cada una de sus apariciones públicas, Carmen Lomana no se ha perdido la fiesta oficial con la que la Mercedes Benz Fashion Weeek Madrid ha dado el pistoletazo de salida a la anteriormente conocida como Pasarela Cibeles en el Teatro Real.

Y fiel a su sinceridad, la socialité se ha pronunciado sin pelos en la lengua sobre José María Almoguera la exclusiva en la que arremete duramente contra su madre cerrando la puerta a una posible reconciliación: "No sé ni quién es, ni le conozco, ni me importa. ¿Tú te crees que va a importar lo que diga el hijo de Carmen Borrego?" ha comenzado.

Y con evidente gesto de hartazgo ha reconocido que el nieto de María Teresa Campos, al igual que otros 'hijos de' como Ángel Cristo Jr. que han atacado públicamente a sus seres queridos, "no me merecen ningún respeto". "Me enferman estas familias que se dedican los hijos a poner verdes a la madre, a la hermana. La hermana, la familia, es algo que me parece lo peor, lo peor, lo peor" sentencia.

Lejos de quedarse ahí, Lomana ha dado un consejo a José María, apuntando que "si tiene que deshacerse de traumas, que vaya al psiquiatra o al psicólogo, pero que no vaya a la televisión, que queda muy feo".

CARMEN LOMANA, IMPLACABLE CON TAMARA FALCÓ

Las críticas de la tertuliana de 'Espejo Público' no se han quedado ahí, ya que no ha dejado pasar la ocasión para atacar a Tamara Falcó por el look que lució en la exposición de Pedro del Hierro, un vestido satinado en color lila con un gran lazo en la parte frontal que a Carmen le pareció "un horror". "Porque no podía ser más cursi, más feo y quedarle peor. Lo siento, Tamara, porque eres muy guapa, pero de verdad necesitas una buena estilista" ha afirmado rotunda.

Y por último, Carmen tampoco se ha resistido a comentar el encuentro de Ágatha Ruiz de la Prada con el presidente de Argentina, Javier Milei, durante la reciente visita de la diseñadora a Buenos Aires: "Has visto la foto? Tu viste la foto, sacaba la cabeza así, está con Milei y le habrá dicho hola y adiós, pero tampoco quiero hablar. ¿Tú no conoces a Agatha? Pues eso" ha zanjado, dejando claro que no se cree que su archienemiga mantuviese una conversación muy interesante con el político como ha contado.