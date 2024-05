Fabiola Martínez se muestra indiferente ante la polémica de Bertín Osborne y Gabriela Guillén

Esta tarde Raquel Arias ha confesado en 'Así es la vida' que fue en abril cuando su amiga Gabriela Guillén decidió interponer la demanda de paternidad contra Bertín Osborne y ha asegurado que este jamás dudó en la paternidad de ese niño, pero como el entorno siempre le pidió una prueba, decidió hacérsela.

Fabiola Martínez posa durante la presentación del programa de televisión ‘Baila como puedas’, a 13 de febrero de 2024, en Madrid (España). FAMOSOS;BAILE;TELEVISIÓN;PROGRAMA José Oliva / Europa Press 13/2/2024

"Lo de que la demanda está paralizada es mentira. Existe y la he visto físicamente. La prueba tendrá lugar en el mes de junio, será a mediados, pero no voy a decir el día exacto aunque será del 17 al 21" aseguraba la colaboradora de televisión.

Tras eso, hemos podido hablar con Fabiola Martínez y nos ha comentado que no quiere saber nada sobre el posible acuerdo al que puedan llegar Bertín y Gabriela: "No sé nada, ni quiero saber nada, tampoco, así que no voy a decir nada".

También ha evitado afirmar si va a posibilitar que sus hijos tengan una relación con el hijo de la modelo una vez que este sea algo más mayor: "No tengo nada que decir, lo siento".

La que fuera colaboradora de televisión ha evitado hablar sobre cualquier tema de Bertín y nos ha confesado que se siente orgullosa de lo que han logrado con la fundación: "Pues mira el otro día hicimos un estudio para saber a cuantas personas habíamos atendido en la fundación y son treinta mil personas las que han pasado por la fundación para usar nuestros servicios desde que empezamos, así que muy orgullosa de esto si que estoy".