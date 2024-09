Javier Ungría responde a Elena Tablada tras revelar que tenía "manía" a su hija Ella: "¡Escándalo!"

Nuevo capítulo en la guerra sin cuartel que mantienen Elena Tablada y Javier Ungría desde su separación en verano de 2022. Dos meses después de salir victoriosa del juicio por su divorcio, y de obtener la custodia de su hija Camilla (4) la diseñadora ha revelado en el programa 'Me quedo conmigo' que el detonante de su ruptura con el exconcursante de 'Supervivientes' que le tenía "manía" a Ella (14), fruto de su relación con David Bisbal.

"Un día él me dijo 'no aguanto a Ella, le he cogido manía. Nunca más voy a hacer un viaje con Ella. Hay cosas que hace que no aguanto y hay cosas que no hace que no aguanto también'" ha confesado, relatando que fue después de tal "bestialidad" cuando decidió que su matrimonio se había terminado y le pidió a Javier que se fuese de su casa.

Unas impactantes declaraciones a las que el empresario hostelero ha reaccionado en redes sociales de una forma muy significativa. Sin necesidad de palabras, Ungría ha compartido una imagen en la que, llevándose la mano al oído como pidiendo que escuchemos, ha utilizado la canción 'Escándalo' de Raphael (que casualmente canta con David Bisbal), y en concreto la parte que dice "vivo mi vida, soy como soy, no hay quien me pare por donde voy".

Una instantánea en la que además aparece un amigo que mira a cámara haciendo un corte de manga -¿dirigido a Tablada?- y que ha acompañado de dos emojis de carcajadas y uno de un mono tapándose los ojos, como si a pesar de no creerse lo que ha contado en televisión su exmujer, haya optado por tomárselo a risa.